#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Arranca el lunes

Cronograma de pago de haberes de mayo para empleados públicos de Santa Fe

La liquidación incluye el incremento acordado en paritarias del 10,9 % acumulado para mayo con la garantía de incremento de $170.000.

El lunes 1 de junio comienza el operativo.El lunes 1 de junio comienza el operativo.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

El Gobierno Provincial, a través del Ministerio de Economía, informó que los haberes del mes de mayo se percibirán a partir del lunes 1 de junio y se completará el viernes 5. El personal policial y penitenciario, junto con los pasivos que cobran hasta $ 1.380.000 tendrán depositado sus haberes en cuenta este sábado 30 de mayo.

La liquidación de los haberes incluye el aumento acordado en paritarias del 10,9 % acumulado para mayo (2,6 % enero, 2,1 % febrero, 2,2 % marzo, 2 % abril y 2 % mayo).

Además de los porcentajes de aumento otorgados, también se encuentra el incremento mínimo Créditos: Guillermo Di SalvatoreAdemás de los porcentajes de aumento otorgados, también se encuentra el incremento mínimo Créditos: Guillermo Di Salvatore

Además de los porcentajes de aumento otorgados, también se encuentra el incremento mínimo garantizado de $ 170.000. Esta medida se adoptó con el objetivo de sostener el poder de compra en un contexto de variaciones de precios que continúa impactando sobre los ingresos de los hogares.

Casa de Gobierno de la provincia de Santa Fe. Crédito: Flavio RainaCasa de Gobierno de la provincia de Santa Fe. Crédito: Flavio Raina

Lunes 1 de junio (acreditación en cuenta sábado 30 de mayo)

* Escalafón Policial y Penitenciario.

* Pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta $1.380.000.

Martes 2 de junio

* Activos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta $1.380.000.

* Docentes de Escuelas Privadas Transferidas 1° y 2° Convenio.

Miércoles 3 de junio

* Resto de Activos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a $1.380.000)

* Docentes de Escuelas Privadas Históricas

Jueves 4 de junio

* Resto de Pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a los $1.380.000

Viernes 5 de junio

* Autoridades Superiores del Poder Judicial, MPA, MPD, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Cronograma de pagos
Santa Fe
Gobierno de la Provincia
Paritarias

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro