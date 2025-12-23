Hidrovía: lanzan nueva licitación nacional e internacional para su concesión
La Agencia Nacional de Puertos y Navegación oficializó el llamado a licitación pública nacional e internacional para concesionar la Vía Navegable Troncal. La hidrovía concentra el 80% de las exportaciones del país y es clave para la competitividad logística.
La hidrovía concentra cerca del 80% de las exportaciones argentinas y es clave para el comercio exterior.
La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) oficializó el llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional para la concesión de la hidrovía Paraná - Paraguay, con fecha prevista para el 27 de febrero de 2026. La medida fue publicada este martes en el Boletín Oficial mediante la Resolución 67/2025.
La normativa aprobó los pliegos de bases y condiciones que regirán el proceso para la modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización y las tareas de dragado de la principal vía fluvial del país.
Se trata de un corredor estratégico para la salida de la producción argentina, ya que por la denominada Vía Navegable Troncal circula aproximadamente el 80% de las exportaciones nacionales y se concentran cerca de 60 terminales portuarias.
El tramo comprendido en la licitación se extiende desde el kilómetro 1238 del río Paraná, en el punto Confluencia, hasta la Zona de Aguas Profundas Naturales del Río de la Plata exterior, a la altura del kilómetro 239,1 del canal Punta Indio.
El nuevo proceso licitatorio se realizará tras la anulación de la convocatoria de 2024 por falta de oferentes.
Además, la concesión abarca las vías del Canal Ingeniero Emilio Mitre y los ríos Paraná de las Palmas, Bravo, Guazú, Talavera y el sistema Paraná–Océano Atlántico, configurando el eje central del comercio fluvial argentino.
Un proceso clave para el comercio exterior
La hidrovía constituye uno de los pilares logísticos del país, no solo para el complejo agroexportador, sino también para la industria y el transporte de cargas en general. Su funcionamiento impacta de manera directa en los costos, la competitividad y los tiempos de exportación.
La fecha límite para la presentación de ofertas fue fijada para el 27 de febrero de 2026 a las 13 horas, a través del portal oficial CONTRAT.AR. Allí deberán presentarse las propuestas técnicas y económicas de los interesados.
Este nuevo proceso sucede a la Licitación N° 1/2024, que fue dejada sin efecto en febrero de 2025 luego de que se registrara una única oferta, presentada por la firma Dredging, Environmental and Marine Engineering NV.
La decisión de relanzar el proceso apunta a ampliar la competencia y fortalecer la transparencia, incorporando modificaciones en los pliegos a partir de las observaciones recibidas durante instancias previas.
Pliegos, diálogo y evaluación
Para la elaboración de los nuevos pliegos, la ANPYN implementó una Mesa de Diálogo Interdisciplinaria que reunió a distintos actores vinculados al sistema portuario, logístico y productivo.
Asimismo, el organismo contó con un informe de recomendaciones elaborado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), que aportó lineamientos técnicos e institucionales para el proceso licitatorio.
Como parte del procedimiento, se realizó una audiencia pública informativa el 3 de noviembre de 2025, además de una etapa de observaciones previas que recibió un total de 40 presentaciones de distintos sectores.
El artículo 4° de la Resolución 67/2025 designó a los miembros titulares de la Comisión Evaluadora, que estará integrada por Ariel Romeo Cherubini, Francisco Mansanta y Cristian Luis Rigueiro.
Este cuerpo será el encargado de analizar las propuestas que se presenten, tanto en sus aspectos técnicos como económicos, y de emitir las recomendaciones correspondientes para la adjudicación.
El nuevo proceso licitatorio se realizará tras la anulación de la convocatoria de 2024 por falta de oferentes.
La ANPYN fue creada mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 3/2025 como ente autárquico del Ministerio de Economía, y actúa como continuadora jurídica de la ex Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables y de la Administración General de Puertos.