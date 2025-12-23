Infraestructura estratégica

Hidrovía: lanzan nueva licitación nacional e internacional para su concesión

La Agencia Nacional de Puertos y Navegación oficializó el llamado a licitación pública nacional e internacional para concesionar la Vía Navegable Troncal. La hidrovía concentra el 80% de las exportaciones del país y es clave para la competitividad logística.