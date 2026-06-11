Un nuevo estudio pionero ha revelado que los suelos de nuestro planeta contienen suficientes hongos subterráneos, que sustentan la vida vegetal y ayudan a regular el clima, como para cubrir la distancia entre la Tierra y el Sol casi tres cuartos de mil millones de veces.
Un estudio revela que las redes subterráneas de hongos miden millones de kilómetros
El primer mapeo global de hongos micorrícicos arbusculares muestra la escala de los sistemas de hifas que sustentan la vida vegetal.
Los hongos micorrícicos arbusculares son redes de células tubulares llamadas hifas que sustentan la vida en la Tierra al formar simbiosis cruciales con más del 70 % de las plantas.
Estas redes, que se han estado formando durante aproximadamente 475 millones de años, proporcionan nutrientes y agua a cambio del carbono producido por las plantas, y ayudan a regular el clima al incorporar carbono al suelo.
El papel crucial de las micorrizas en el equilibrio climático y la biodiversidad
Sin embargo, a pesar de su importancia, se sabe muy poco sobre su distribución y densidad en los ecosistemas naturales. Esta fue una de las razones por las que la Sociedad para la Protección de Redes Subterráneas (Spun) fue creada en 2021 por una red global de científicos e investigadores.
Ahora, en un nuevo estudio publicado en Science y calificado por un investigador como "uno de los más apasionantes de mi carrera", un equipo de Spun ha utilizado modelos de aprendizaje automático con datos de más de 16.000 muestras de suelo de todo el mundo para producir el primer mapa global de redes de hongos micorrícicos arbusculares.
Calcularon que las redes de hongos, si se extendieran de extremo a extremo, alcanzarían una longitud de 110 cuatrillones de kilómetros, lo que equivale a casi 750 millones de veces la distancia de la Tierra al Sol.
“En tan solo una cucharadita de tierra podría haber hasta 10 metros (32 pies) de red micorrícica”, afirmó el Dr. Justin Stewart, autor principal del estudio.
El estudio también documenta las posibles amenazas a esta infraestructura vital, ya que los investigadores descubrieron que, en promedio, la densidad de la red en las tierras de cultivo es un 47,3 % menor que en los ecosistemas silvestres.
“Muchas prácticas agrícolas a gran escala dañan las redes fúngicas”, afirmó Stewart. “La forma más evidente es mediante el arado, que consiste en remover la tierra”. Los fertilizantes o fungicidas también pueden “interrumpir la simbiosis entre las plantas y los hongos”.
Los científicos advirtieron que las consecuencias de la pérdida de las redes fúngicas podrían ser de gran alcance. Las redes fúngicas de menor densidad reducen la capacidad del suelo para almacenar carbono y distribuir nutrientes, y además protegen los cursos de agua del nitrógeno, el fósforo y otros productos químicos.
“Si desaparecen, habrá muchos más productos químicos en los cursos de agua”, afirmó la Dra. Toby Kiers, una de las autoras del estudio, quien lo calificó como uno de los más apasionantes de su vida.
“En definitiva, el objetivo de la investigación es ayudar a los científicos y a quienes toman las decisiones a comprender dónde prosperan los sistemas fúngicos y dónde están amenazados. Presentaremos estos datos a los gobiernos en la próxima COP sobre desertificación que se celebrará en Mongolia en agosto”.
Hacia una agricultura más sostenible: la colaboración entre agricultores y hongos
Mediante su cartografía, los investigadores descubrieron que los pastizales contenían los sistemas hifales más densos. Se constató que regiones como los Everglades en Florida, los pastizales inundados de Sudd en Sudán del Sur y los ecosistemas de praderas y estepas a nivel mundial presentaban una densidad "excepcionalmente alta".
Sin embargo, el estudio destaca que estas regiones a menudo están mal protegidas y se están degradando cada vez más.
Los investigadores también abogaron por una mayor colaboración entre los agricultores y los hongos. Stewart señaló que el uso intensivo de fertilizantes ha incrementado artificialmente el rendimiento de los cultivos.
Argumentó que, si se incentivara a los agricultores a proteger y cuidar los hongos del suelo, las plantas podrían obtener más nutrientes de forma natural, reduciendo así la necesidad de fertilizantes, mientras que los hongos contribuirían a transferir más carbono a las capas más profundas del suelo, mejorando su almacenamiento.
Kiers afirmó: “Actualmente existe un gran movimiento para restaurar no solo las comunidades que se encuentran en la superficie, es decir, las plantas y los animales, sino también las comunidades fúngicas subterráneas. Y este conjunto de datos nos permite establecer parámetros de referencia para saber cómo debería ser una comunidad microbiana saludable”.
El biólogo y coautor, el Dr. Merlin Sheldrake, afirmó que el estudio ayudó a encontrar "formas en las que podemos trabajar mejor con los hongos para ayudar a abordar muchos de los desafíos que se presentan en nuestros tiempos, desde la seguridad alimentaria hasta el cambio climático".