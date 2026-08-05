Horóscopo de hoy para Acuario: 05 de agosto de 2026
Consultá el horóscopo de hoy para Acuario y conocé las predicciones en salud, amor y dinero para miércoles 05 de agosto de 2026.
Descubrí qué le depara a Acuario en el horóscopo de hoy y consultá las predicciones astrales para salud, amor y dinero en esta jornada.
Noticias inesperadas afectarán los planes que habías hecho para toda la semana. Deberás reformular tu itinerario.
Salud
Es sólo en las situaciones límites donde realmente somos capaces de vislumbrar nuestras verdaderas aptitudes. Busca conocerte profundamente.
Amor
En el amor, la armonía de Venus dará curso a romances fascinantes. Déjate llevar por las circunstancias y muéstrate tal cual eres.
Dinero
Día de inseguridades en lo laboral, ya que recientes errores han puesto en vilo tu trabajo. Atento a no cometer más equivocaciones.
¿Cómo es Acuario?
Acuario es innovación, originalidad y libertad. Piensa distinto, cuestiona lo establecido y suele ir un paso adelante. Tiene una mirada moderna, colectiva y muy creativa. En su lado más desafiante, puede parecer distante, rebelde sin causa o desconectado emocionalmente de lo que siente.
¿Qué es el zodíaco?
El zodíaco es una franja imaginaria del cielo dividida en 12 partes, por donde se desplazan el Sol, la Luna y los planetas. Su nombre proviene del griego zodiakós, que significa “círculo de animales”.
En astrología, el zodíaco funciona como un mapa simbólico compuesto por los 12 signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno representa distintas energías y rasgos de personalidad.
Los signos se agrupan en cuatro elementos —fuego, tierra, aire y agua— que reflejan diferentes formas de actuar, sentir y pensar. Más que predecir el futuro, el zodíaco propone una lectura de la identidad y las tendencias personales.
Más sobre Acuario y el horóscopo
Si querés conocer más sobre Acuario y revisar las predicciones de días anteriores, podés visitar el archivo completo del signo. Además, consultá el horóscopo de hoy para todos los signos con las últimas actualizaciones.