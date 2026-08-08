Horóscopo de hoy para Acuario: 08 de agosto de 2026
Consultá el horóscopo de hoy para Acuario y conocé las predicciones en salud, amor y dinero para sábado 08 de agosto de 2026.
Descubrí qué le depara a Acuario en el horóscopo de hoy y consultá las predicciones astrales para salud, amor y dinero en esta jornada.
Encontrarás la fuerza para cambiar aspectos negativos y salir adelante en situaciones complicadas a las que te deberás enfrentar.
Salud
La falta de dialogo en una relación se abre paso casi sin notarlo, y representa una de las principales causas de separación que hay en la actualidad.
Amor
Procura no acelerar las cosas con tu recién formada pareja. Recuerda no cometer errores anteriores nuevamente.
Dinero
La incompetencia de tus pares laborales terminará por complicar tu itinerario para la jornada de hoy. Muestra tu desagrado.
¿Cómo es Acuario?
Acuario es innovación, originalidad y libertad. Piensa distinto, cuestiona lo establecido y suele ir un paso adelante. Tiene una mirada moderna, colectiva y muy creativa. En su lado más desafiante, puede parecer distante, rebelde sin causa o desconectado emocionalmente de lo que siente.
¿Qué es el zodíaco?
El zodíaco es una franja imaginaria del cielo dividida en 12 partes, por donde se desplazan el Sol, la Luna y los planetas. Su nombre proviene del griego zodiakós, que significa “círculo de animales”.
En astrología, el zodíaco funciona como un mapa simbólico compuesto por los 12 signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno representa distintas energías y rasgos de personalidad.
Los signos se agrupan en cuatro elementos —fuego, tierra, aire y agua— que reflejan diferentes formas de actuar, sentir y pensar. Más que predecir el futuro, el zodíaco propone una lectura de la identidad y las tendencias personales.
Más sobre Acuario y el horóscopo
Si querés conocer más sobre Acuario y revisar las predicciones de días anteriores, podés visitar el archivo completo del signo. Además, consultá el horóscopo de hoy para todos los signos con las últimas actualizaciones.