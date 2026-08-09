Horóscopo de hoy para Acuario: 09 de agosto de 2026
Consultá el horóscopo de hoy para Acuario y conocé las predicciones en salud, amor y dinero para domingo 09 de agosto de 2026.
Descubrí qué le depara a Acuario en el horóscopo de hoy y consultá las predicciones astrales para salud, amor y dinero en esta jornada.
Jornada apropiada para vencer ciertas distancias y traer sensación de bienestar al hogar. Buscarás no cometer errores pasados.
Salud
Más allá del resultado inmediato que puedas obtener con el uso de mentiras y falsedades, el desenlace será siempre el mismo, la soledad.
Amor
Escucha lo que tu pareja tiene para decir, encontrarás solución a más de un problema si la tomas más en serio.
Dinero
No podrás concluir con tu itinerario durante tu horario laboral por lo que deberás llevar el trabajo a tu casa el día de hoy.
¿Cómo es Acuario?
Acuario es innovación, originalidad y libertad. Piensa distinto, cuestiona lo establecido y suele ir un paso adelante. Tiene una mirada moderna, colectiva y muy creativa. En su lado más desafiante, puede parecer distante, rebelde sin causa o desconectado emocionalmente de lo que siente.
¿Qué es el zodíaco?
El zodíaco es una franja imaginaria del cielo dividida en 12 partes, por donde se desplazan el Sol, la Luna y los planetas. Su nombre proviene del griego zodiakós, que significa “círculo de animales”.
En astrología, el zodíaco funciona como un mapa simbólico compuesto por los 12 signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno representa distintas energías y rasgos de personalidad.
Los signos se agrupan en cuatro elementos —fuego, tierra, aire y agua— que reflejan diferentes formas de actuar, sentir y pensar. Más que predecir el futuro, el zodíaco propone una lectura de la identidad y las tendencias personales.
Más sobre Acuario y el horóscopo
Si querés conocer más sobre Acuario y revisar las predicciones de días anteriores, podés visitar el archivo completo del signo. Además, consultá el horóscopo de hoy para todos los signos con las últimas actualizaciones.