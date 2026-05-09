Horóscopo de hoy para Acuario: 09 de mayo de 2026
Consultá el horóscopo de hoy para Acuario y conocé las predicciones en salud, amor y dinero para sábado 09 de mayo de 2026.
Descubrí qué le depara a Acuario en el horóscopo de hoy y consultá las predicciones astrales para salud, amor y dinero en esta jornada.
Día accidentado si los hay. Si has planeado algo, mejor quédate en tu casa porque saldrá todo al revés. Promesas incumplidas.
Salud
Tienes tendencia a ver el lado positivo de las cosas, esto hace que te sientas a gusto contigo mismo y con fuerzas para luchar por lo que deseas.
Amor
Las heridas han cicatrizado, aún no renace al amor. Si tienes paciencia, ya descubrirás maravillado que te volviste a enamorar.
Dinero
Gran regente de empresas y director de masas. Demasiado sensible a la crítica, eres amable y llano.
¿Cómo es Acuario?
Acuario es innovación, originalidad y libertad. Piensa distinto, cuestiona lo establecido y suele ir un paso adelante. Tiene una mirada moderna, colectiva y muy creativa. En su lado más desafiante, puede parecer distante, rebelde sin causa o desconectado emocionalmente de lo que siente.
¿Qué es el zodíaco?
El zodíaco es una franja imaginaria del cielo dividida en 12 partes, por donde se desplazan el Sol, la Luna y los planetas. Su nombre proviene del griego zodiakós, que significa “círculo de animales”.
En astrología, el zodíaco funciona como un mapa simbólico compuesto por los 12 signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno representa distintas energías y rasgos de personalidad.
Los signos se agrupan en cuatro elementos —fuego, tierra, aire y agua— que reflejan diferentes formas de actuar, sentir y pensar. Más que predecir el futuro, el zodíaco propone una lectura de la identidad y las tendencias personales.
Más sobre Acuario y el horóscopo
Si querés conocer más sobre Acuario y revisar las predicciones de días anteriores, podés visitar el archivo completo del signo. Además, consultá el horóscopo de hoy para todos los signos con las últimas actualizaciones.