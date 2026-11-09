#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Horóscopo del día

Horóscopo de hoy para Acuario: 09 de noviembre de 2026

Consultá el horóscopo de hoy para Acuario y conocé las predicciones en salud, amor y dinero para lunes 09 de noviembre de 2026.

acuarioacuario
+ Agregar El Litoral en

Horóscopo de hoy para Acuario: predicciones del lunes 09 de noviembre de 2026

Descubrí qué le depara a Acuario en el horóscopo de hoy y consultá las predicciones astrales para salud, amor y dinero en esta jornada.

Aunque suelas poner a la familia en primera fila, hoy la ocupará el dinero. El destino te compensa después de un tiempo confuso.

Salud

En caso de negocios o empleo nuevo, hasta que no haya papeles firmados actúa con cautela y abre bien los ojos.

Amor

Cada uno debe aprender del otro. Debes amar a tu pareja tal cual es, no trates de cambiarla porque generarás rupturas.

Dinero

Eres una persona extremadamente desconfiada a la hora de hacer negocios y temes hacer alguna inversión y perder tu dinero.

¿Cómo es Acuario?

Acuario es innovación, originalidad y libertad. Piensa distinto, cuestiona lo establecido y suele ir un paso adelante. Tiene una mirada moderna, colectiva y muy creativa. En su lado más desafiante, puede parecer distante, rebelde sin causa o desconectado emocionalmente de lo que siente.

¿Qué es el zodíaco?

El zodíaco es una franja imaginaria del cielo dividida en 12 partes, por donde se desplazan el Sol, la Luna y los planetas. Su nombre proviene del griego zodiakós, que significa “círculo de animales”.

En astrología, el zodíaco funciona como un mapa simbólico compuesto por los 12 signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno representa distintas energías y rasgos de personalidad.

Los signos se agrupan en cuatro elementos —fuego, tierra, aire y agua— que reflejan diferentes formas de actuar, sentir y pensar. Más que predecir el futuro, el zodíaco propone una lectura de la identidad y las tendencias personales.

Más sobre Acuario y el horóscopo

Si querés conocer más sobre Acuario y revisar las predicciones de días anteriores, podés visitar el archivo completo del signo. Además, consultá el horóscopo de hoy para todos los signos con las últimas actualizaciones.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodíaco

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis

+ Agregar El Litoral en

#TEMAS:
Horóscopo de hoy
Es viral
acuario
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro