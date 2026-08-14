Horóscopo de hoy para Acuario: 14 de agosto de 2026
Consultá el horóscopo de hoy para Acuario y conocé las predicciones en salud, amor y dinero para viernes 14 de agosto de 2026.
Descubrí qué le depara a Acuario en el horóscopo de hoy y consultá las predicciones astrales para salud, amor y dinero en esta jornada.
Te costará mucho trabajo no darle lugar a la inmadurez al tomar ciertas determinaciones durante la jornada de hoy.
Salud
No dudes en cambiar si notas que aquel proyecto en el que tanto trabajaste no rinde sus frutos. Mantén la mente abierta y arriésgate a mejorar.
Amor
Que tus viejas costumbres de soltería no salgan a relucir en los albores de esta pareja. Controla tus instintos.
Dinero
Caerás presa de los favoritismos con tus superiores laborales. Dedícate a tu trabajo y deja las adulaciones de lado.
¿Cómo es Acuario?
Acuario es innovación, originalidad y libertad. Piensa distinto, cuestiona lo establecido y suele ir un paso adelante. Tiene una mirada moderna, colectiva y muy creativa. En su lado más desafiante, puede parecer distante, rebelde sin causa o desconectado emocionalmente de lo que siente.
¿Qué es el zodíaco?
El zodíaco es una franja imaginaria del cielo dividida en 12 partes, por donde se desplazan el Sol, la Luna y los planetas. Su nombre proviene del griego zodiakós, que significa “círculo de animales”.
En astrología, el zodíaco funciona como un mapa simbólico compuesto por los 12 signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno representa distintas energías y rasgos de personalidad.
Los signos se agrupan en cuatro elementos —fuego, tierra, aire y agua— que reflejan diferentes formas de actuar, sentir y pensar. Más que predecir el futuro, el zodíaco propone una lectura de la identidad y las tendencias personales.
Más sobre Acuario y el horóscopo
Si querés conocer más sobre Acuario y revisar las predicciones de días anteriores, podés visitar el archivo completo del signo. Además, consultá el horóscopo de hoy para todos los signos con las últimas actualizaciones.