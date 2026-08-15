#HOY:

Maximiliano Pullaro
Juegos Suramericanos 2026
Colón
Unión
Horóscopo del día

Horóscopo de hoy para Acuario: 15 de agosto de 2026

Consultá el horóscopo de hoy para Acuario y conocé las predicciones en salud, amor y dinero para sábado 15 de agosto de 2026.

acuarioacuario
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google

Horóscopo de hoy para Acuario: predicciones del sábado 15 de agosto de 2026

Descubrí qué le depara a Acuario en el horóscopo de hoy y consultá las predicciones astrales para salud, amor y dinero en esta jornada.

Te sentirás algo triste pero cambiará tu estado de ánimo conforme pase el día. Retorna tu buen humor habitual y relájate.

Salud

Si reprimes el enojo será peor, terminarás enfureciéndote contigo mismo. Las emociones sólo nos expresan un conflicto interno, no les temas.

Amor

En el amor tendrás una fantasía particular que conquistará a una persona recién conocida, que es tímida e introvertida.

Dinero

Tu sagacidad te ayudará a promover alianzas laborales rentables. Buenas oportunidades para reforzar tu patrimonio financiero.

¿Cómo es Acuario?

Acuario es innovación, originalidad y libertad. Piensa distinto, cuestiona lo establecido y suele ir un paso adelante. Tiene una mirada moderna, colectiva y muy creativa. En su lado más desafiante, puede parecer distante, rebelde sin causa o desconectado emocionalmente de lo que siente.

¿Qué es el zodíaco?

El zodíaco es una franja imaginaria del cielo dividida en 12 partes, por donde se desplazan el Sol, la Luna y los planetas. Su nombre proviene del griego zodiakós, que significa “círculo de animales”.

En astrología, el zodíaco funciona como un mapa simbólico compuesto por los 12 signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno representa distintas energías y rasgos de personalidad.

Los signos se agrupan en cuatro elementos —fuego, tierra, aire y agua— que reflejan diferentes formas de actuar, sentir y pensar. Más que predecir el futuro, el zodíaco propone una lectura de la identidad y las tendencias personales.

Más sobre Acuario y el horóscopo

Si querés conocer más sobre Acuario y revisar las predicciones de días anteriores, podés visitar el archivo completo del signo. Además, consultá el horóscopo de hoy para todos los signos con las últimas actualizaciones.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodíaco

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google

#TEMAS:
Horóscopo de hoy
Es viral
acuario
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro