Horóscopo de hoy para Acuario: 16 de agosto de 2026
Consultá el horóscopo de hoy para Acuario y conocé las predicciones en salud, amor y dinero para domingo 16 de agosto de 2026.
Descubrí qué le depara a Acuario en el horóscopo de hoy y consultá las predicciones astrales para salud, amor y dinero en esta jornada.
Tienes que ser muy prudente, ya que alguien intentará sabotearte las ideas. Un amigo te regalará lo que tanto deseabas.
Salud
Sé realista, con buena dosis de paciencia lograrás llegar hasta donde quieres. Sólo es cuestión de que tengas un poco de buen humor.
Amor
Generas espacios de diversión que puedes compartir con tu pareja. Una nueva forma de comunicación te asegura intimidad.
Dinero
Si pretendes cambiar de trabajo, ni lo pienses. Las otras opciones que tienes en mente vienen de personas que no te aprecian.
¿Cómo es Acuario?
Acuario es innovación, originalidad y libertad. Piensa distinto, cuestiona lo establecido y suele ir un paso adelante. Tiene una mirada moderna, colectiva y muy creativa. En su lado más desafiante, puede parecer distante, rebelde sin causa o desconectado emocionalmente de lo que siente.
¿Qué es el zodíaco?
El zodíaco es una franja imaginaria del cielo dividida en 12 partes, por donde se desplazan el Sol, la Luna y los planetas. Su nombre proviene del griego zodiakós, que significa “círculo de animales”.
En astrología, el zodíaco funciona como un mapa simbólico compuesto por los 12 signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno representa distintas energías y rasgos de personalidad.
Los signos se agrupan en cuatro elementos —fuego, tierra, aire y agua— que reflejan diferentes formas de actuar, sentir y pensar. Más que predecir el futuro, el zodíaco propone una lectura de la identidad y las tendencias personales.
Más sobre Acuario y el horóscopo
Si querés conocer más sobre Acuario y revisar las predicciones de días anteriores, podés visitar el archivo completo del signo. Además, consultá el horóscopo de hoy para todos los signos con las últimas actualizaciones.