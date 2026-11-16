Horóscopo de hoy para Acuario: 16 de noviembre de 2026
Consultá el horóscopo de hoy para Acuario y conocé las predicciones en salud, amor y dinero para lunes 16 de noviembre de 2026.
Descubrí qué le depara a Acuario en el horóscopo de hoy y consultá las predicciones astrales para salud, amor y dinero en esta jornada.
Debes aprender a respetar los tiempos de los demás y los tuyos. No procures acelerar tu desarrollo emocional o eventualmente tendrás ciertas dificultades.
Salud
La concentración es la clave de poder desarrollarse al mayor potencial. Aprende a abstraerte de tu ambiente y enfócate en tus actividades.
Amor
Los sueños no tienen nada de malo, si los reconoces como tal. No puedes esperar un 100 por ciento de afinidad con tu pareja.
Dinero
Descubrirás que eres excepcionalmente bueno trabajando bajo presión. Esto te dará ventajas sobre la competencia laboral.
¿Cómo es Acuario?
Acuario es innovación, originalidad y libertad. Piensa distinto, cuestiona lo establecido y suele ir un paso adelante. Tiene una mirada moderna, colectiva y muy creativa. En su lado más desafiante, puede parecer distante, rebelde sin causa o desconectado emocionalmente de lo que siente.
¿Qué es el zodíaco?
El zodíaco es una franja imaginaria del cielo dividida en 12 partes, por donde se desplazan el Sol, la Luna y los planetas. Su nombre proviene del griego zodiakós, que significa “círculo de animales”.
En astrología, el zodíaco funciona como un mapa simbólico compuesto por los 12 signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno representa distintas energías y rasgos de personalidad.
Los signos se agrupan en cuatro elementos —fuego, tierra, aire y agua— que reflejan diferentes formas de actuar, sentir y pensar. Más que predecir el futuro, el zodíaco propone una lectura de la identidad y las tendencias personales.
Más sobre Acuario y el horóscopo
Si querés conocer más sobre Acuario y revisar las predicciones de días anteriores, podés visitar el archivo completo del signo. Además, consultá el horóscopo de hoy para todos los signos con las últimas actualizaciones.