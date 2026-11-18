Horóscopo de hoy para Acuario: 18 de noviembre de 2026
Consultá el horóscopo de hoy para Acuario y conocé las predicciones en salud, amor y dinero para miércoles 18 de noviembre de 2026.
Descubrí qué le depara a Acuario en el horóscopo de hoy y consultá las predicciones astrales para salud, amor y dinero en esta jornada.
No tendrás una buena jornada hoy, ya que será un día de revelaciones no muy gratas. Tampoco agregues tu salud a tus urgencias, cuídate.
Salud
Sé más cuidadoso a la hora de elegir las oportunidades que tomas. Existen ocasiones en que esta voluntad de aceptar retos te jugará en contra.
Amor
Los desengaños amorosos son un trago amargo para todos. No te deprimas ni te encierres en ti mismo. Abre tu mente y estate atento a nuevas señales.
Dinero
El trabajo y la economía darán un giro positivo, y lograrás la adquisición de un bien que buscabas hace tiempo.
¿Cómo es Acuario?
Acuario es innovación, originalidad y libertad. Piensa distinto, cuestiona lo establecido y suele ir un paso adelante. Tiene una mirada moderna, colectiva y muy creativa. En su lado más desafiante, puede parecer distante, rebelde sin causa o desconectado emocionalmente de lo que siente.
¿Qué es el zodíaco?
El zodíaco es una franja imaginaria del cielo dividida en 12 partes, por donde se desplazan el Sol, la Luna y los planetas. Su nombre proviene del griego zodiakós, que significa “círculo de animales”.
En astrología, el zodíaco funciona como un mapa simbólico compuesto por los 12 signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno representa distintas energías y rasgos de personalidad.
Los signos se agrupan en cuatro elementos —fuego, tierra, aire y agua— que reflejan diferentes formas de actuar, sentir y pensar. Más que predecir el futuro, el zodíaco propone una lectura de la identidad y las tendencias personales.
Más sobre Acuario y el horóscopo
Si querés conocer más sobre Acuario y revisar las predicciones de días anteriores, podés visitar el archivo completo del signo. Además, consultá el horóscopo de hoy para todos los signos con las últimas actualizaciones.