Horóscopo de hoy para Acuario: 18 de septiembre de 2026
Consultá el horóscopo de hoy para Acuario y conocé las predicciones en salud, amor y dinero para viernes 18 de septiembre de 2026.
Descubrí qué le depara a Acuario en el horóscopo de hoy y consultá las predicciones astrales para salud, amor y dinero en esta jornada.
Planificar a futuro muchas veces te hará perder la objetividad del presente. Ten en cuenta tu realidad y vive el día a día. Ten paciencia.
Salud
Mantén la calma ante agresiones que se presenten en tu grupo de amistades. La diplomacia puede ser tu carta ganadora. Mide tus palabras y tus actos.
Amor
La dicha está asegurada, puede que llegue el amor a tu vida. Disfruta a pleno de lo que tienes y compártelo con los demás.
Dinero
No dejes que la desorganización de otros resulte contagiosa. Te irá muy bien, pero no debes acumular gastos innecesarios.
¿Cómo es Acuario?
Acuario es innovación, originalidad y libertad. Piensa distinto, cuestiona lo establecido y suele ir un paso adelante. Tiene una mirada moderna, colectiva y muy creativa. En su lado más desafiante, puede parecer distante, rebelde sin causa o desconectado emocionalmente de lo que siente.
¿Qué es el zodíaco?
El zodíaco es una franja imaginaria del cielo dividida en 12 partes, por donde se desplazan el Sol, la Luna y los planetas. Su nombre proviene del griego zodiakós, que significa “círculo de animales”.
En astrología, el zodíaco funciona como un mapa simbólico compuesto por los 12 signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno representa distintas energías y rasgos de personalidad.
Los signos se agrupan en cuatro elementos —fuego, tierra, aire y agua— que reflejan diferentes formas de actuar, sentir y pensar. Más que predecir el futuro, el zodíaco propone una lectura de la identidad y las tendencias personales.
Más sobre Acuario y el horóscopo
Si querés conocer más sobre Acuario y revisar las predicciones de días anteriores, podés visitar el archivo completo del signo. Además, consultá el horóscopo de hoy para todos los signos con las últimas actualizaciones.