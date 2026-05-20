Horóscopo de hoy para Acuario: 20 de mayo de 2026
Consultá el horóscopo de hoy para Acuario y conocé las predicciones en salud, amor y dinero para miércoles 20 de mayo de 2026.
Descubrí qué le depara a Acuario en el horóscopo de hoy y consultá las predicciones astrales para salud, amor y dinero en esta jornada.
Sin saber por qué, te sentirás muy jovial y carismático. Tu capacidad de asombro y tendencia a gustar se acentúan, y eso te favorece.
Salud
No seas tan rígido contigo mismo, no te maltrates porque tienes la posibilidad de vivir mucho más feliz. En ti está la decisión de cambiar tu vida.
Amor
Aléjate de posturas estrictas y severas, y genera un diálogo fluido con quien amas. Si lo logras, habrá mayor entendimiento.
Dinero
No te sientas culpable o avergonzado si tienes que pedir algún apoyo económico para concretar un negocio, no lo dudes.
¿Cómo es Acuario?
Acuario es innovación, originalidad y libertad. Piensa distinto, cuestiona lo establecido y suele ir un paso adelante. Tiene una mirada moderna, colectiva y muy creativa. En su lado más desafiante, puede parecer distante, rebelde sin causa o desconectado emocionalmente de lo que siente.
¿Qué es el zodíaco?
El zodíaco es una franja imaginaria del cielo dividida en 12 partes, por donde se desplazan el Sol, la Luna y los planetas. Su nombre proviene del griego zodiakós, que significa “círculo de animales”.
En astrología, el zodíaco funciona como un mapa simbólico compuesto por los 12 signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno representa distintas energías y rasgos de personalidad.
Los signos se agrupan en cuatro elementos —fuego, tierra, aire y agua— que reflejan diferentes formas de actuar, sentir y pensar. Más que predecir el futuro, el zodíaco propone una lectura de la identidad y las tendencias personales.
Más sobre Acuario y el horóscopo
Si querés conocer más sobre Acuario y revisar las predicciones de días anteriores, podés visitar el archivo completo del signo. Además, consultá el horóscopo de hoy para todos los signos con las últimas actualizaciones.