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Horóscopo de hoy para Acuario: 20 de septiembre de 2026

Consultá el horóscopo de hoy para Acuario y conocé las predicciones en salud, amor y dinero para domingo 20 de septiembre de 2026.

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Horóscopo de hoy para Acuario: predicciones del domingo 20 de septiembre de 2026

Descubrí qué le depara a Acuario en el horóscopo de hoy y consultá las predicciones astrales para salud, amor y dinero en esta jornada.

Las palabras te afectarán solo en la medida en la que tú se lo permitas. Aíslate de un entorno hostil y abócate a tus obligaciones.

Salud

Todo tipo de avance definitivo que puedas llevar a cabo en tu vida estará íntimamente ligado a los cambios. No le temas a lo nuevo.

Amor

Se darán ciertas conversaciones durante la jornada de hoy que, bien enfocadas, te permitirán crecer como pareja.

Dinero

No subestimes las ventajas de conocer a la gente correcta en tu ambiente laboral. Esto podría abrirte muchas puertas.

¿Cómo es Acuario?

Acuario es innovación, originalidad y libertad. Piensa distinto, cuestiona lo establecido y suele ir un paso adelante. Tiene una mirada moderna, colectiva y muy creativa. En su lado más desafiante, puede parecer distante, rebelde sin causa o desconectado emocionalmente de lo que siente.

¿Qué es el zodíaco?

El zodíaco es una franja imaginaria del cielo dividida en 12 partes, por donde se desplazan el Sol, la Luna y los planetas. Su nombre proviene del griego zodiakós, que significa “círculo de animales”.

En astrología, el zodíaco funciona como un mapa simbólico compuesto por los 12 signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno representa distintas energías y rasgos de personalidad.

Los signos se agrupan en cuatro elementos —fuego, tierra, aire y agua— que reflejan diferentes formas de actuar, sentir y pensar. Más que predecir el futuro, el zodíaco propone una lectura de la identidad y las tendencias personales.

Más sobre Acuario y el horóscopo

Si querés conocer más sobre Acuario y revisar las predicciones de días anteriores, podés visitar el archivo completo del signo. Además, consultá el horóscopo de hoy para todos los signos con las últimas actualizaciones.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodíaco

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis

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