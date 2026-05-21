Horóscopo de hoy para Acuario: 21 de mayo de 2026
Consultá el horóscopo de hoy para Acuario y conocé las predicciones en salud, amor y dinero para jueves 21 de mayo de 2026.
Descubrí qué le depara a Acuario en el horóscopo de hoy y consultá las predicciones astrales para salud, amor y dinero en esta jornada.
Tendrás la ocasión de dar muestras de tu profunda inteligencia y de tu capacidad analítica. No desperdicies esta oportunidad.
Salud
Es el momento de que te muestres más firme. Confía en tus instintos y toma la decisión que has estado posponiendo durante tanto tiempo.
Amor
Te pide más de lo que puedes dar, es probable que te paralices. Por el momento, tu pareja no logrará respetar tus tiempos.
Dinero
Observa qué hace falta en tu hogar y haz la inversión necesaria. Es tiempo de renovar un poco tu casa.
¿Cómo es Acuario?
Acuario es innovación, originalidad y libertad. Piensa distinto, cuestiona lo establecido y suele ir un paso adelante. Tiene una mirada moderna, colectiva y muy creativa. En su lado más desafiante, puede parecer distante, rebelde sin causa o desconectado emocionalmente de lo que siente.
¿Qué es el zodíaco?
El zodíaco es una franja imaginaria del cielo dividida en 12 partes, por donde se desplazan el Sol, la Luna y los planetas. Su nombre proviene del griego zodiakós, que significa “círculo de animales”.
En astrología, el zodíaco funciona como un mapa simbólico compuesto por los 12 signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno representa distintas energías y rasgos de personalidad.
Los signos se agrupan en cuatro elementos —fuego, tierra, aire y agua— que reflejan diferentes formas de actuar, sentir y pensar. Más que predecir el futuro, el zodíaco propone una lectura de la identidad y las tendencias personales.
Más sobre Acuario y el horóscopo
Si querés conocer más sobre Acuario y revisar las predicciones de días anteriores, podés visitar el archivo completo del signo. Además, consultá el horóscopo de hoy para todos los signos con las últimas actualizaciones.