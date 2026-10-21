Horóscopo de hoy para Acuario: 21 de octubre de 2026
Consultá el horóscopo de hoy para Acuario y conocé las predicciones en salud, amor y dinero para miércoles 21 de octubre de 2026.
Descubrí qué le depara a Acuario en el horóscopo de hoy y consultá las predicciones astrales para salud, amor y dinero en esta jornada.
A veces las cosas no salen como uno espera pero puedes estar seguro de que lo que ahora ocurre en tu vida tiene su razón de ser.
Salud
Debes tener un balance más adecuado de tu dieta, de lo contrario comenzarás a sentir un recelo del resto de tu cuerpo.
Amor
Vivirás un tiempo de armonía y calidez en las relaciones íntimas con tu pareja, pudiéndose manifestar cierta actitud protectora.
Dinero
Van a surgir tensiones en el ámbito laboral que demorarán tus proyectos pero, como siempre, sabrás superarlos con altura.
¿Cómo es Acuario?
Acuario es innovación, originalidad y libertad. Piensa distinto, cuestiona lo establecido y suele ir un paso adelante. Tiene una mirada moderna, colectiva y muy creativa. En su lado más desafiante, puede parecer distante, rebelde sin causa o desconectado emocionalmente de lo que siente.
¿Qué es el zodíaco?
El zodíaco es una franja imaginaria del cielo dividida en 12 partes, por donde se desplazan el Sol, la Luna y los planetas. Su nombre proviene del griego zodiakós, que significa “círculo de animales”.
En astrología, el zodíaco funciona como un mapa simbólico compuesto por los 12 signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno representa distintas energías y rasgos de personalidad.
Los signos se agrupan en cuatro elementos —fuego, tierra, aire y agua— que reflejan diferentes formas de actuar, sentir y pensar. Más que predecir el futuro, el zodíaco propone una lectura de la identidad y las tendencias personales.
Más sobre Acuario y el horóscopo
Si querés conocer más sobre Acuario y revisar las predicciones de días anteriores, podés visitar el archivo completo del signo. Además, consultá el horóscopo de hoy para todos los signos con las últimas actualizaciones.