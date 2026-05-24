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Horóscopo de hoy para Acuario: 24 de mayo de 2026

Consultá el horóscopo de hoy para Acuario y conocé las predicciones en salud, amor y dinero para domingo 24 de mayo de 2026.

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Horóscopo de hoy para Acuario: predicciones del domingo 24 de mayo de 2026

Descubrí qué le depara a Acuario en el horóscopo de hoy y consultá las predicciones astrales para salud, amor y dinero en esta jornada.

Pareces estar destinado a cargar con todas las responsabilidades, incluso aquellas que no tienen por qué ser de tu incumbencia.

Salud

Lo único que puede perjudicar la salud son los excesos de comida, alcohol o trabajo. Trata de evitarlos si quieres estar bien.

Amor

Salen a la superficie defectos en las relaciones afectivas a los que tendrás que enfrentarte para corregirlos. Nunca es tarde.

Dinero

Reuniones, acuerdos y contratos que mejoran tu proyección profesional y te posibilitan aumentar considerablemente tus ingresos.

¿Cómo es Acuario?

Acuario es innovación, originalidad y libertad. Piensa distinto, cuestiona lo establecido y suele ir un paso adelante. Tiene una mirada moderna, colectiva y muy creativa. En su lado más desafiante, puede parecer distante, rebelde sin causa o desconectado emocionalmente de lo que siente.

¿Qué es el zodíaco?

El zodíaco es una franja imaginaria del cielo dividida en 12 partes, por donde se desplazan el Sol, la Luna y los planetas. Su nombre proviene del griego zodiakós, que significa “círculo de animales”.

En astrología, el zodíaco funciona como un mapa simbólico compuesto por los 12 signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno representa distintas energías y rasgos de personalidad.

Los signos se agrupan en cuatro elementos —fuego, tierra, aire y agua— que reflejan diferentes formas de actuar, sentir y pensar. Más que predecir el futuro, el zodíaco propone una lectura de la identidad y las tendencias personales.

Más sobre Acuario y el horóscopo

Si querés conocer más sobre Acuario y revisar las predicciones de días anteriores, podés visitar el archivo completo del signo. Además, consultá el horóscopo de hoy para todos los signos con las últimas actualizaciones.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodíaco

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis

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