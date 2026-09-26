Horóscopo de hoy para Acuario: 26 de septiembre de 2026
Consultá el horóscopo de hoy para Acuario y conocé las predicciones en salud, amor y dinero para sábado 26 de septiembre de 2026.
Descubrí qué le depara a Acuario en el horóscopo de hoy y consultá las predicciones astrales para salud, amor y dinero en esta jornada.
Va a ser una etapa muy divertida en la que no pararás de hablar con tus amigos. Recordarán con alegría viejos tiempos.
Salud
Tan en equilibrio te sientes que todo te parece más luminoso y positivo. Este es uno de los meses más lindos del año.
Amor
Habrá desencuentros en la relación amorosa, sobre todo debido a tu intensa individualidad para tomar decisiones sobre ambos.
Dinero
Dirigirás algún asunto que te dará satisfacción. No conviene alardear de ello, aunque tengas éxito.
¿Cómo es Acuario?
Acuario es innovación, originalidad y libertad. Piensa distinto, cuestiona lo establecido y suele ir un paso adelante. Tiene una mirada moderna, colectiva y muy creativa. En su lado más desafiante, puede parecer distante, rebelde sin causa o desconectado emocionalmente de lo que siente.
¿Qué es el zodíaco?
El zodíaco es una franja imaginaria del cielo dividida en 12 partes, por donde se desplazan el Sol, la Luna y los planetas. Su nombre proviene del griego zodiakós, que significa “círculo de animales”.
En astrología, el zodíaco funciona como un mapa simbólico compuesto por los 12 signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno representa distintas energías y rasgos de personalidad.
Los signos se agrupan en cuatro elementos —fuego, tierra, aire y agua— que reflejan diferentes formas de actuar, sentir y pensar. Más que predecir el futuro, el zodíaco propone una lectura de la identidad y las tendencias personales.
Más sobre Acuario y el horóscopo
Si querés conocer más sobre Acuario y revisar las predicciones de días anteriores, podés visitar el archivo completo del signo. Además, consultá el horóscopo de hoy para todos los signos con las últimas actualizaciones.