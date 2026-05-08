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Horóscopo de hoy para Aries: 08 de mayo de 2026

Consultá el horóscopo de hoy para Aries y conocé las predicciones en salud, amor y dinero para viernes 08 de mayo de 2026.

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Horóscopo de hoy para Aries: predicciones del viernes 08 de mayo de 2026

Descubrí qué le depara a Aries en el horóscopo de hoy y consultá las predicciones astrales para salud, amor y dinero en esta jornada.

El orden y la limpieza están bien. Pero cuidado, deja que los demás se sientan relajados y puedan disfrutar de la visita a tu casa.

Salud

Muchas veces es necesario poner atención en aquello con lo que uno alimenta su conciencia y su espíritu. Mira en tu interior.

Amor

Eres muy exigente en la elección de tu pareja. La belleza y sensualidad te son imprescindibles para sumergirte en el sexo.

Dinero

En tus relaciones laborales o profesionales es posible que tengas discusiones, ya sean por dinero o posiciones de autoridad.

¿Cómo es Aries?

Aries es pura chispa, impulso y valentía. Es el signo que se anima primero, el que abre caminos y no le teme a los comienzos. Tiene una energía intensa, directa y muy decidida, que lo lleva a actuar con rapidez y confianza. En su mejor versión inspira liderazgo y coraje; en sombra, puede volverse impaciente, impulsivo y reaccionar antes de pensar.

¿Qué es el zodíaco?

El zodíaco es una franja imaginaria del cielo dividida en 12 partes, por donde se desplazan el Sol, la Luna y los planetas. Su nombre proviene del griego zodiakós, que significa “círculo de animales”.

En astrología, el zodíaco funciona como un mapa simbólico compuesto por los 12 signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno representa distintas energías y rasgos de personalidad.

Los signos se agrupan en cuatro elementos —fuego, tierra, aire y agua— que reflejan diferentes formas de actuar, sentir y pensar. Más que predecir el futuro, el zodíaco propone una lectura de la identidad y las tendencias personales.

Más sobre Aries y el horóscopo

Si querés conocer más sobre Aries y revisar las predicciones de días anteriores, podés visitar el archivo completo del signo. Además, consultá el horóscopo de hoy para todos los signos con las últimas actualizaciones.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodíaco

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis

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