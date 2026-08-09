Horóscopo de hoy para Aries: 09 de agosto de 2026
Consultá el horóscopo de hoy para Aries y conocé las predicciones en salud, amor y dinero para domingo 09 de agosto de 2026.
Descubrí qué le depara a Aries en el horóscopo de hoy y consultá las predicciones astrales para salud, amor y dinero en esta jornada.
Día excelente para reuniones creadoras de ideas y proyectos. Buscarás la compañía de amigos de tu entorno laboral.
Salud
No hay nada más doloroso que perder un ser querido. Es importante saber que las personas amadas siempre vivirán a través de nuestros recuerdos.
Amor
Día de discusiones y desencuentros emocionales. Estarás con tendencia al mal humor, evita entrar en disputas innecesarias.
Dinero
No permitas que se lleven el crédito por tu reciente trabajo. Deja claro que no tolerarás este tipo de comportamiento.
¿Cómo es Aries?
Aries es pura chispa, impulso y valentía. Es el signo que se anima primero, el que abre caminos y no le teme a los comienzos. Tiene una energía intensa, directa y muy decidida, que lo lleva a actuar con rapidez y confianza. En su mejor versión inspira liderazgo y coraje; en sombra, puede volverse impaciente, impulsivo y reaccionar antes de pensar.
¿Qué es el zodíaco?
El zodíaco es una franja imaginaria del cielo dividida en 12 partes, por donde se desplazan el Sol, la Luna y los planetas. Su nombre proviene del griego zodiakós, que significa “círculo de animales”.
En astrología, el zodíaco funciona como un mapa simbólico compuesto por los 12 signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno representa distintas energías y rasgos de personalidad.
Los signos se agrupan en cuatro elementos —fuego, tierra, aire y agua— que reflejan diferentes formas de actuar, sentir y pensar. Más que predecir el futuro, el zodíaco propone una lectura de la identidad y las tendencias personales.
Más sobre Aries y el horóscopo
Si querés conocer más sobre Aries y revisar las predicciones de días anteriores, podés visitar el archivo completo del signo. Además, consultá el horóscopo de hoy para todos los signos con las últimas actualizaciones.