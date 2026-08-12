Horóscopo de hoy para Aries: 12 de agosto de 2026
Consultá el horóscopo de hoy para Aries y conocé las predicciones en salud, amor y dinero para miércoles 12 de agosto de 2026.
Descubrí qué le depara a Aries en el horóscopo de hoy y consultá las predicciones astrales para salud, amor y dinero en esta jornada.
Una gran armonía estimulará tu parte intelectual. Conéctate con gente de la literatura para dar rienda suelta a tus aptitudes.
Salud
Si sientes angustia en tu corazón lo mejor será refugiarte en tus seres queridos más cercanos. Ellos te comprenderán sin preguntar nada extra.
Amor
Esconder los sentimientos por miedo te encierra en ti mismo. Decídete a vivir plenamente y con toda la libertad que sea posible.
Dinero
Antes de comprometerte a pagar un antojo, saca las cuentas para que luego no surjan deudas que no puedas pagar.
¿Cómo es Aries?
Aries es pura chispa, impulso y valentía. Es el signo que se anima primero, el que abre caminos y no le teme a los comienzos. Tiene una energía intensa, directa y muy decidida, que lo lleva a actuar con rapidez y confianza. En su mejor versión inspira liderazgo y coraje; en sombra, puede volverse impaciente, impulsivo y reaccionar antes de pensar.
¿Qué es el zodíaco?
El zodíaco es una franja imaginaria del cielo dividida en 12 partes, por donde se desplazan el Sol, la Luna y los planetas. Su nombre proviene del griego zodiakós, que significa “círculo de animales”.
En astrología, el zodíaco funciona como un mapa simbólico compuesto por los 12 signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno representa distintas energías y rasgos de personalidad.
Los signos se agrupan en cuatro elementos —fuego, tierra, aire y agua— que reflejan diferentes formas de actuar, sentir y pensar. Más que predecir el futuro, el zodíaco propone una lectura de la identidad y las tendencias personales.
Más sobre Aries y el horóscopo
Si querés conocer más sobre Aries y revisar las predicciones de días anteriores, podés visitar el archivo completo del signo. Además, consultá el horóscopo de hoy para todos los signos con las últimas actualizaciones.