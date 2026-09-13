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Horóscopo de hoy para Aries: 13 de septiembre de 2026

Consultá el horóscopo de hoy para Aries y conocé las predicciones en salud, amor y dinero para domingo 13 de septiembre de 2026.

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Horóscopo de hoy para Aries: predicciones del domingo 13 de septiembre de 2026

Descubrí qué le depara a Aries en el horóscopo de hoy y consultá las predicciones astrales para salud, amor y dinero en esta jornada.

Si dejaste pasar una buena oportunidad, no temas. El destino está a tu favor y te dará una nueva posibilidad.

Salud

No vivas fijándote en el éxito de otros, aprende a descubrir y crear los tuyos. Date valor y los demás te valorarán.

Amor

Buen momento para poner en orden tus sentimientos. Dispuesto a conciliar. No permitas que las diferencias de criterio te alejen.

Dinero

Personas que dudaban de tus cualidades ahora te apoyan. Tu confianza y don de mando te dan la oportunidad de ganar dinero.

¿Cómo es Aries?

Aries es pura chispa, impulso y valentía. Es el signo que se anima primero, el que abre caminos y no le teme a los comienzos. Tiene una energía intensa, directa y muy decidida, que lo lleva a actuar con rapidez y confianza. En su mejor versión inspira liderazgo y coraje; en sombra, puede volverse impaciente, impulsivo y reaccionar antes de pensar.

¿Qué es el zodíaco?

El zodíaco es una franja imaginaria del cielo dividida en 12 partes, por donde se desplazan el Sol, la Luna y los planetas. Su nombre proviene del griego zodiakós, que significa “círculo de animales”.

En astrología, el zodíaco funciona como un mapa simbólico compuesto por los 12 signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno representa distintas energías y rasgos de personalidad.

Los signos se agrupan en cuatro elementos —fuego, tierra, aire y agua— que reflejan diferentes formas de actuar, sentir y pensar. Más que predecir el futuro, el zodíaco propone una lectura de la identidad y las tendencias personales.

Más sobre Aries y el horóscopo

Si querés conocer más sobre Aries y revisar las predicciones de días anteriores, podés visitar el archivo completo del signo. Además, consultá el horóscopo de hoy para todos los signos con las últimas actualizaciones.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodíaco

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis

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