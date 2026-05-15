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Horóscopo de hoy para Aries: 15 de mayo de 2026

Consultá el horóscopo de hoy para Aries y conocé las predicciones en salud, amor y dinero para viernes 15 de mayo de 2026.

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Horóscopo de hoy para Aries: predicciones del viernes 15 de mayo de 2026

Descubrí qué le depara a Aries en el horóscopo de hoy y consultá las predicciones astrales para salud, amor y dinero en esta jornada.

En un futuro cercano te irá de maravillas, pero por el momento harás un gran esfuerzo sin recompensa. Mantente firme en tus ideas.

Salud

Quienes te critican directamente estimulan tu espíritu de lucha. Los superarás. Recuerda que lo que no te mata, te fortalece.

Amor

Se aleja la época de estar revoloteando de un lado a otro. Has madurado, pondrás más seriedad a tus relaciones sentimentales.

Dinero

En el trabajo o en los estudios los resultados dependen más de tu capacidad y determinación que de otros factores. Medita un plan.

¿Cómo es Aries?

Aries es pura chispa, impulso y valentía. Es el signo que se anima primero, el que abre caminos y no le teme a los comienzos. Tiene una energía intensa, directa y muy decidida, que lo lleva a actuar con rapidez y confianza. En su mejor versión inspira liderazgo y coraje; en sombra, puede volverse impaciente, impulsivo y reaccionar antes de pensar.

¿Qué es el zodíaco?

El zodíaco es una franja imaginaria del cielo dividida en 12 partes, por donde se desplazan el Sol, la Luna y los planetas. Su nombre proviene del griego zodiakós, que significa “círculo de animales”.

En astrología, el zodíaco funciona como un mapa simbólico compuesto por los 12 signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno representa distintas energías y rasgos de personalidad.

Los signos se agrupan en cuatro elementos —fuego, tierra, aire y agua— que reflejan diferentes formas de actuar, sentir y pensar. Más que predecir el futuro, el zodíaco propone una lectura de la identidad y las tendencias personales.

Más sobre Aries y el horóscopo

Si querés conocer más sobre Aries y revisar las predicciones de días anteriores, podés visitar el archivo completo del signo. Además, consultá el horóscopo de hoy para todos los signos con las últimas actualizaciones.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodíaco

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis

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