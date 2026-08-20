Horóscopo de hoy para Aries: 20 de agosto de 2026
Consultá el horóscopo de hoy para Aries y conocé las predicciones en salud, amor y dinero para jueves 20 de agosto de 2026.
Descubrí qué le depara a Aries en el horóscopo de hoy y consultá las predicciones astrales para salud, amor y dinero en esta jornada.
Un amigo se acercará a ti con una propuesta laboral poco común. Estará algo nostálgico y hasta melancólico recordando días pasados.
Salud
Sensación de confusión y evasión. Si estás en un período de crisis, tienes la oportunidad de aprender de lo que esté sucediendo.
Amor
Es un buen período para declarar tu amor sin prejuicios ni temores. Deja de esconder tus sentimientos por temor al ridículo.
Dinero
Te convertirás en un obsesivo del trabajo y tu rendimiento te dará grandes satisfacciones personales y económicas.
¿Cómo es Aries?
Aries es pura chispa, impulso y valentía. Es el signo que se anima primero, el que abre caminos y no le teme a los comienzos. Tiene una energía intensa, directa y muy decidida, que lo lleva a actuar con rapidez y confianza. En su mejor versión inspira liderazgo y coraje; en sombra, puede volverse impaciente, impulsivo y reaccionar antes de pensar.
¿Qué es el zodíaco?
El zodíaco es una franja imaginaria del cielo dividida en 12 partes, por donde se desplazan el Sol, la Luna y los planetas. Su nombre proviene del griego zodiakós, que significa “círculo de animales”.
En astrología, el zodíaco funciona como un mapa simbólico compuesto por los 12 signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno representa distintas energías y rasgos de personalidad.
Los signos se agrupan en cuatro elementos —fuego, tierra, aire y agua— que reflejan diferentes formas de actuar, sentir y pensar. Más que predecir el futuro, el zodíaco propone una lectura de la identidad y las tendencias personales.
Más sobre Aries y el horóscopo
Si querés conocer más sobre Aries y revisar las predicciones de días anteriores, podés visitar el archivo completo del signo. Además, consultá el horóscopo de hoy para todos los signos con las últimas actualizaciones.