Horóscopo de hoy para Aries: 22 de septiembre de 2026
Consultá el horóscopo de hoy para Aries y conocé las predicciones en salud, amor y dinero para martes 22 de septiembre de 2026.
Descubrí qué le depara a Aries en el horóscopo de hoy y consultá las predicciones astrales para salud, amor y dinero en esta jornada.
Los cambios están, trata de abrazarlos y no huyas, ya que los mismos serán constantes, positivos y sorpresivos. Éxitos.
Salud
Deja de lado la ansiedad y resistirás más tensiones que otros mortales. Evita las complicaciones familiares. Haz ejercicios de relajación.
Amor
No le pidas a tu pareja una explicación racional de lo que siente porque el corazón tiene razones que la razón desconoce.
Dinero
Das órdenes confusas a quienes tienes a cargo. Eso puede llevarte al caos. Ordénate mentalmente y después entra en acción.
¿Cómo es Aries?
Aries es pura chispa, impulso y valentía. Es el signo que se anima primero, el que abre caminos y no le teme a los comienzos. Tiene una energía intensa, directa y muy decidida, que lo lleva a actuar con rapidez y confianza. En su mejor versión inspira liderazgo y coraje; en sombra, puede volverse impaciente, impulsivo y reaccionar antes de pensar.
¿Qué es el zodíaco?
El zodíaco es una franja imaginaria del cielo dividida en 12 partes, por donde se desplazan el Sol, la Luna y los planetas. Su nombre proviene del griego zodiakós, que significa “círculo de animales”.
En astrología, el zodíaco funciona como un mapa simbólico compuesto por los 12 signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno representa distintas energías y rasgos de personalidad.
Los signos se agrupan en cuatro elementos —fuego, tierra, aire y agua— que reflejan diferentes formas de actuar, sentir y pensar. Más que predecir el futuro, el zodíaco propone una lectura de la identidad y las tendencias personales.
Más sobre Aries y el horóscopo
Si querés conocer más sobre Aries y revisar las predicciones de días anteriores, podés visitar el archivo completo del signo. Además, consultá el horóscopo de hoy para todos los signos con las últimas actualizaciones.