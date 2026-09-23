Horóscopo de hoy para Aries: 23 de septiembre de 2026
Consultá el horóscopo de hoy para Aries y conocé las predicciones en salud, amor y dinero para miércoles 23 de septiembre de 2026.
Descubrí qué le depara a Aries en el horóscopo de hoy y consultá las predicciones astrales para salud, amor y dinero en esta jornada.
Los demás no estarán dispuestos a cooperar contigo. Deberás controlar tu fuerte personalidad si quieres que las cosas vayan mejor.
Salud
Por más que siempre tengas en tu mente un asunto que te preocupa, es importante que intentes ser feliz a cada minuto.
Amor
Poco a poco irás recuperando el intenso amor por tu pareja de una forma natural. Cuida con fuerza lo que tienes.
Dinero
Procura no posponer los compromisos agendados para el día de hoy, aunque debas hacer doble turno. Te esperan retrasos futuros.
¿Cómo es Aries?
Aries es pura chispa, impulso y valentía. Es el signo que se anima primero, el que abre caminos y no le teme a los comienzos. Tiene una energía intensa, directa y muy decidida, que lo lleva a actuar con rapidez y confianza. En su mejor versión inspira liderazgo y coraje; en sombra, puede volverse impaciente, impulsivo y reaccionar antes de pensar.
¿Qué es el zodíaco?
El zodíaco es una franja imaginaria del cielo dividida en 12 partes, por donde se desplazan el Sol, la Luna y los planetas. Su nombre proviene del griego zodiakós, que significa “círculo de animales”.
En astrología, el zodíaco funciona como un mapa simbólico compuesto por los 12 signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno representa distintas energías y rasgos de personalidad.
Los signos se agrupan en cuatro elementos —fuego, tierra, aire y agua— que reflejan diferentes formas de actuar, sentir y pensar. Más que predecir el futuro, el zodíaco propone una lectura de la identidad y las tendencias personales.
Más sobre Aries y el horóscopo
Si querés conocer más sobre Aries y revisar las predicciones de días anteriores, podés visitar el archivo completo del signo. Además, consultá el horóscopo de hoy para todos los signos con las últimas actualizaciones.