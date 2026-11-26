Horóscopo de hoy para Aries: 26 de noviembre de 2026
Consultá el horóscopo de hoy para Aries y conocé las predicciones en salud, amor y dinero para jueves 26 de noviembre de 2026.
Descubrí qué le depara a Aries en el horóscopo de hoy y consultá las predicciones astrales para salud, amor y dinero en esta jornada.
Amarra hoy los cabos sueltos. Dedica tiempo para lidiar con pequeñas, pero importantes cuestiones del hogar.
Salud
Conocer es poder, cuando está bien utilizado. Y saber lo que ocurre a tu alrededor es un mecanismo de supervivencia, si quieres obtener resultados.
Amor
Si te han dejado esperando en una esquina, no te preocupes porque esa persona no era para ti, no has perdido nada. Ya encontrarás otra.
Dinero
Tus finanzas pasan por un buen momento. Además, aparecerán contactos y oportunidades que te darán mayor estabilidad.
¿Cómo es Aries?
Aries es pura chispa, impulso y valentía. Es el signo que se anima primero, el que abre caminos y no le teme a los comienzos. Tiene una energía intensa, directa y muy decidida, que lo lleva a actuar con rapidez y confianza. En su mejor versión inspira liderazgo y coraje; en sombra, puede volverse impaciente, impulsivo y reaccionar antes de pensar.
¿Qué es el zodíaco?
El zodíaco es una franja imaginaria del cielo dividida en 12 partes, por donde se desplazan el Sol, la Luna y los planetas. Su nombre proviene del griego zodiakós, que significa “círculo de animales”.
En astrología, el zodíaco funciona como un mapa simbólico compuesto por los 12 signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno representa distintas energías y rasgos de personalidad.
Los signos se agrupan en cuatro elementos —fuego, tierra, aire y agua— que reflejan diferentes formas de actuar, sentir y pensar. Más que predecir el futuro, el zodíaco propone una lectura de la identidad y las tendencias personales.
Más sobre Aries y el horóscopo
Si querés conocer más sobre Aries y revisar las predicciones de días anteriores, podés visitar el archivo completo del signo. Además, consultá el horóscopo de hoy para todos los signos con las últimas actualizaciones.