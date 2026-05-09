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Horóscopo de hoy para Cáncer: 09 de mayo de 2026

Consultá el horóscopo de hoy para Cáncer y conocé las predicciones en salud, amor y dinero para sábado 09 de mayo de 2026.

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Horóscopo de hoy para Cáncer: predicciones del sábado 09 de mayo de 2026

Descubrí qué le depara a Cáncer en el horóscopo de hoy y consultá las predicciones astrales para salud, amor y dinero en esta jornada.

Jornada que no se perfilará positiva para interrelacionarte con amigos. Procura mantenerte al margen de lo que suceda hoy.

Salud

No permitas que el fracaso en ciertos proyectos haga disminuir la confianza que tienes en ti mismo. Aprende tu lección y continua adelante.

Amor

Lograrás dejar los fantasmas del pasado en el olvido. Muéstrate positivo en lo sentimental y verás los resultados.

Dinero

Tu inmadurez ha probado meterte indefectiblemente en problemas tras problemas a nivel laboral. Aprende de tus errores.

¿Cómo es Cáncer?

Cáncer habla de emociones, hogar y contención. Es un signo profundamente sensible, intuitivo y protector, muy ligado a la familia y a los vínculos cercanos. Tiene una enorme capacidad para cuidar y acompañar. En sombra, puede atravesar cambios de humor, apego emocional o una tendencia a sobreproteger a quienes ama.

¿Qué es el zodíaco?

El zodíaco es una franja imaginaria del cielo dividida en 12 partes, por donde se desplazan el Sol, la Luna y los planetas. Su nombre proviene del griego zodiakós, que significa “círculo de animales”.

En astrología, el zodíaco funciona como un mapa simbólico compuesto por los 12 signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno representa distintas energías y rasgos de personalidad.

Los signos se agrupan en cuatro elementos —fuego, tierra, aire y agua— que reflejan diferentes formas de actuar, sentir y pensar. Más que predecir el futuro, el zodíaco propone una lectura de la identidad y las tendencias personales.

Más sobre Cáncer y el horóscopo

Si querés conocer más sobre Cáncer y revisar las predicciones de días anteriores, podés visitar el archivo completo del signo. Además, consultá el horóscopo de hoy para todos los signos con las últimas actualizaciones.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodíaco

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis

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