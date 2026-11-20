Horóscopo de hoy para Cáncer: 20 de noviembre de 2026
Consultá el horóscopo de hoy para Cáncer y conocé las predicciones en salud, amor y dinero para viernes 20 de noviembre de 2026.
Descubrí qué le depara a Cáncer en el horóscopo de hoy y consultá las predicciones astrales para salud, amor y dinero en esta jornada.
Las decisiones importantes debes dejarlas para más adelante, pues la ocasión no se presenta propicia ni estás en buena disposición.
Salud
Por bien que te recuperes de las caídas, evítate los dolores innecesarios. No hace falta caer de tan alto para saber que duele.
Amor
Desconcertarás a tu pareja con la intensidad de tus emociones. No está acostumbrada a verte así, y es bueno que empiece a estarlo.
Dinero
Dotado de buen razonamiento y capacidad para ver lo positivo y lo negativo de los asuntos, pero lento para tomar decisiones.
¿Cómo es Cáncer?
Cáncer habla de emociones, hogar y contención. Es un signo profundamente sensible, intuitivo y protector, muy ligado a la familia y a los vínculos cercanos. Tiene una enorme capacidad para cuidar y acompañar. En sombra, puede atravesar cambios de humor, apego emocional o una tendencia a sobreproteger a quienes ama.
¿Qué es el zodíaco?
El zodíaco es una franja imaginaria del cielo dividida en 12 partes, por donde se desplazan el Sol, la Luna y los planetas. Su nombre proviene del griego zodiakós, que significa “círculo de animales”.
En astrología, el zodíaco funciona como un mapa simbólico compuesto por los 12 signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno representa distintas energías y rasgos de personalidad.
Los signos se agrupan en cuatro elementos —fuego, tierra, aire y agua— que reflejan diferentes formas de actuar, sentir y pensar. Más que predecir el futuro, el zodíaco propone una lectura de la identidad y las tendencias personales.
Más sobre Cáncer y el horóscopo
Si querés conocer más sobre Cáncer y revisar las predicciones de días anteriores, podés visitar el archivo completo del signo. Además, consultá el horóscopo de hoy para todos los signos con las últimas actualizaciones.