Horóscopo de hoy para Cáncer: 29 de agosto de 2026
Consultá el horóscopo de hoy para Cáncer y conocé las predicciones en salud, amor y dinero para sábado 29 de agosto de 2026.
Descubrí qué le depara a Cáncer en el horóscopo de hoy y consultá las predicciones astrales para salud, amor y dinero en esta jornada.
No lograrás escapar de las consecuencias de ciertos eventos de tu pasado. Deberás lidiar con sus resultados.
Salud
No dejes que el furor de una determinada situación nuble tu capacidad de razonamiento. Todo problema tiene su solución aguardando ser hallada.
Amor
Tendrás una clara tendencia a aislarte en el día de hoy. Asegúrate de dialogarlo con tu pareja para evitar tensiones.
Dinero
Deberás manejarte con suma cautela durante la jornada de hoy, sobre todo a nivel económico-financiero. Revisa todo dos veces.
¿Cómo es Cáncer?
Cáncer habla de emociones, hogar y contención. Es un signo profundamente sensible, intuitivo y protector, muy ligado a la familia y a los vínculos cercanos. Tiene una enorme capacidad para cuidar y acompañar. En sombra, puede atravesar cambios de humor, apego emocional o una tendencia a sobreproteger a quienes ama.
¿Qué es el zodíaco?
El zodíaco es una franja imaginaria del cielo dividida en 12 partes, por donde se desplazan el Sol, la Luna y los planetas. Su nombre proviene del griego zodiakós, que significa “círculo de animales”.
En astrología, el zodíaco funciona como un mapa simbólico compuesto por los 12 signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno representa distintas energías y rasgos de personalidad.
Los signos se agrupan en cuatro elementos —fuego, tierra, aire y agua— que reflejan diferentes formas de actuar, sentir y pensar. Más que predecir el futuro, el zodíaco propone una lectura de la identidad y las tendencias personales.
Más sobre Cáncer y el horóscopo
Si querés conocer más sobre Cáncer y revisar las predicciones de días anteriores, podés visitar el archivo completo del signo. Además, consultá el horóscopo de hoy para todos los signos con las últimas actualizaciones.