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Horóscopo de hoy para Capricornio: 07 de agosto de 2026

Consultá el horóscopo de hoy para Capricornio y conocé las predicciones en salud, amor y dinero para viernes 07 de agosto de 2026.

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Horóscopo de hoy para Capricornio: predicciones del viernes 07 de agosto de 2026

Descubrí qué le depara a Capricornio en el horóscopo de hoy y consultá las predicciones astrales para salud, amor y dinero en esta jornada.

Los momentos recientes con tu pareja te harán considerar el fin de la relación. No eres partidario de renunciar a los retos.

Salud

Busca encontrar tu propio camino y no te veas dependiente de acciones ajenas. Ellos nunca tomarán tus asuntos con la seriedad con la que tú lo harías.

Amor

Apoya más a tu pareja en lo laboral. No te abstraigas de esa parte de su vida y bríndale toda la ayuda que puedas.

Dinero

Deja los enfrentamientos constantes con tu superior y muéstrate más inteligente. No le des una excusa para deshacerse de ti.

¿Cómo es Capricornio?

Capricornio simboliza esfuerzo, metas y construcción a largo plazo. Es disciplinado, realista y profundamente enfocado en lograr resultados. Tiene una gran capacidad para sostener procesos y asumir responsabilidades. En sombra, puede mostrarse rígido, demasiado exigente consigo mismo o emocionalmente distante.

¿Qué es el zodíaco?

El zodíaco es una franja imaginaria del cielo dividida en 12 partes, por donde se desplazan el Sol, la Luna y los planetas. Su nombre proviene del griego zodiakós, que significa “círculo de animales”.

En astrología, el zodíaco funciona como un mapa simbólico compuesto por los 12 signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno representa distintas energías y rasgos de personalidad.

Los signos se agrupan en cuatro elementos —fuego, tierra, aire y agua— que reflejan diferentes formas de actuar, sentir y pensar. Más que predecir el futuro, el zodíaco propone una lectura de la identidad y las tendencias personales.

Más sobre Capricornio y el horóscopo

Si querés conocer más sobre Capricornio y revisar las predicciones de días anteriores, podés visitar el archivo completo del signo. Además, consultá el horóscopo de hoy para todos los signos con las últimas actualizaciones.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodíaco

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis

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