Horóscopo de hoy para Capricornio: 07 de noviembre de 2026
Consultá el horóscopo de hoy para Capricornio y conocé las predicciones en salud, amor y dinero para sábado 07 de noviembre de 2026.
Descubrí qué le depara a Capricornio en el horóscopo de hoy y consultá las predicciones astrales para salud, amor y dinero en esta jornada.
Imaginación es la palabra clave y la fórmula que hoy debes aplicar a todos tus actos y relaciones. Recibirás más de un aplauso.
Salud
Problemas respiratorios. Deberías proponerte buscar ámbitos donde aspirar menos humo de cigarrillo. Tu salud te lo agradecerá.
Amor
Hay mucha gente interesada en ti, solo es cuestión de fijarte un poco y salir más a menudo. No descartes sumarte a nuevos grupos de amigos.
Dinero
Malos tiempos para los idealistas. Habrá que ajustarse el cinturón y comenzar a pensar que los meses tienen 31 días.
¿Cómo es Capricornio?
Capricornio simboliza esfuerzo, metas y construcción a largo plazo. Es disciplinado, realista y profundamente enfocado en lograr resultados. Tiene una gran capacidad para sostener procesos y asumir responsabilidades. En sombra, puede mostrarse rígido, demasiado exigente consigo mismo o emocionalmente distante.
¿Qué es el zodíaco?
El zodíaco es una franja imaginaria del cielo dividida en 12 partes, por donde se desplazan el Sol, la Luna y los planetas. Su nombre proviene del griego zodiakós, que significa “círculo de animales”.
En astrología, el zodíaco funciona como un mapa simbólico compuesto por los 12 signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno representa distintas energías y rasgos de personalidad.
Los signos se agrupan en cuatro elementos —fuego, tierra, aire y agua— que reflejan diferentes formas de actuar, sentir y pensar. Más que predecir el futuro, el zodíaco propone una lectura de la identidad y las tendencias personales.
Más sobre Capricornio y el horóscopo
Si querés conocer más sobre Capricornio y revisar las predicciones de días anteriores, podés visitar el archivo completo del signo. Además, consultá el horóscopo de hoy para todos los signos con las últimas actualizaciones.