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Horóscopo de hoy para Capricornio: 12 de octubre de 2026

Consultá el horóscopo de hoy para Capricornio y conocé las predicciones en salud, amor y dinero para lunes 12 de octubre de 2026.

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Horóscopo de hoy para Capricornio: predicciones del lunes 12 de octubre de 2026

Descubrí qué le depara a Capricornio en el horóscopo de hoy y consultá las predicciones astrales para salud, amor y dinero en esta jornada.

La alegría del día vendrá de la mano de buenas noticias a nivel familiar y laboral. No caigas en excesos.

Salud

Tu familia crecerá gracias a nacimientos, celebraciones o enlaces. Te gustará sentir que los lazos de sangre se afianzan aún más.

Amor

La vida sexual de la pareja atraviesa un momento de estancamiento. Condimenten su sexualidad con algún juguete o filmes xxx.

Dinero

Tendrás la ocasión de resarcirte de problemas anteriores solamente si obras con prudencia y mesura.

¿Cómo es Capricornio?

Capricornio simboliza esfuerzo, metas y construcción a largo plazo. Es disciplinado, realista y profundamente enfocado en lograr resultados. Tiene una gran capacidad para sostener procesos y asumir responsabilidades. En sombra, puede mostrarse rígido, demasiado exigente consigo mismo o emocionalmente distante.

¿Qué es el zodíaco?

El zodíaco es una franja imaginaria del cielo dividida en 12 partes, por donde se desplazan el Sol, la Luna y los planetas. Su nombre proviene del griego zodiakós, que significa “círculo de animales”.

En astrología, el zodíaco funciona como un mapa simbólico compuesto por los 12 signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno representa distintas energías y rasgos de personalidad.

Los signos se agrupan en cuatro elementos —fuego, tierra, aire y agua— que reflejan diferentes formas de actuar, sentir y pensar. Más que predecir el futuro, el zodíaco propone una lectura de la identidad y las tendencias personales.

Más sobre Capricornio y el horóscopo

Si querés conocer más sobre Capricornio y revisar las predicciones de días anteriores, podés visitar el archivo completo del signo. Además, consultá el horóscopo de hoy para todos los signos con las últimas actualizaciones.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodíaco

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis

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