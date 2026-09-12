Horóscopo de hoy para Capricornio: 12 de septiembre de 2026
Consultá el horóscopo de hoy para Capricornio y conocé las predicciones en salud, amor y dinero para sábado 12 de septiembre de 2026.
Descubrí qué le depara a Capricornio en el horóscopo de hoy y consultá las predicciones astrales para salud, amor y dinero en esta jornada.
Cuídate de los excesos emocionales y de las palabras que puedan ofender. Evita conflictos por ser imprudente.
Salud
No te dejes llevar por los dichos de los demás, apela a tu propia apreciación de las situaciones. Confía en tu racionalidad.
Amor
Estás sensible y con las defensas altas, intenta expresar lo que sientes y darte tiempo para escuchar a tu pareja.
Dinero
No te costará sostener un ritmo activo de trabajo. Suerte y tesón para quienes deban emprender nuevas aventuras financieras.
¿Cómo es Capricornio?
Capricornio simboliza esfuerzo, metas y construcción a largo plazo. Es disciplinado, realista y profundamente enfocado en lograr resultados. Tiene una gran capacidad para sostener procesos y asumir responsabilidades. En sombra, puede mostrarse rígido, demasiado exigente consigo mismo o emocionalmente distante.
¿Qué es el zodíaco?
El zodíaco es una franja imaginaria del cielo dividida en 12 partes, por donde se desplazan el Sol, la Luna y los planetas. Su nombre proviene del griego zodiakós, que significa “círculo de animales”.
En astrología, el zodíaco funciona como un mapa simbólico compuesto por los 12 signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno representa distintas energías y rasgos de personalidad.
Los signos se agrupan en cuatro elementos —fuego, tierra, aire y agua— que reflejan diferentes formas de actuar, sentir y pensar. Más que predecir el futuro, el zodíaco propone una lectura de la identidad y las tendencias personales.
Más sobre Capricornio y el horóscopo
Si querés conocer más sobre Capricornio y revisar las predicciones de días anteriores, podés visitar el archivo completo del signo. Además, consultá el horóscopo de hoy para todos los signos con las últimas actualizaciones.