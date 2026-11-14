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Horóscopo de hoy para Capricornio: 14 de noviembre de 2026

Consultá el horóscopo de hoy para Capricornio y conocé las predicciones en salud, amor y dinero para sábado 14 de noviembre de 2026.

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Horóscopo de hoy para Capricornio: predicciones del sábado 14 de noviembre de 2026

Descubrí qué le depara a Capricornio en el horóscopo de hoy y consultá las predicciones astrales para salud, amor y dinero en esta jornada.

Tu paciencia será puesta a prueba, ya que te asaltarán problemas desde todas las direcciones. Conserva la calma y los superarás.

Salud

Mira más allá de tus fronteras porque existe gente que requiere de tu ayuda. Interésate por la beneficencia y aporta tu granito de arena.

Amor

Hoy soñarás despierto durante todo el día, no podrás mantener a tu pareja fuera de tus pensamientos. Disfruta del amor.

Dinero

Si notas que no puedes llevar a cabo un trabajo, aunque pongas todas tus energías en él, aprende a pedir ayuda.

¿Cómo es Capricornio?

Capricornio simboliza esfuerzo, metas y construcción a largo plazo. Es disciplinado, realista y profundamente enfocado en lograr resultados. Tiene una gran capacidad para sostener procesos y asumir responsabilidades. En sombra, puede mostrarse rígido, demasiado exigente consigo mismo o emocionalmente distante.

¿Qué es el zodíaco?

El zodíaco es una franja imaginaria del cielo dividida en 12 partes, por donde se desplazan el Sol, la Luna y los planetas. Su nombre proviene del griego zodiakós, que significa “círculo de animales”.

En astrología, el zodíaco funciona como un mapa simbólico compuesto por los 12 signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno representa distintas energías y rasgos de personalidad.

Los signos se agrupan en cuatro elementos —fuego, tierra, aire y agua— que reflejan diferentes formas de actuar, sentir y pensar. Más que predecir el futuro, el zodíaco propone una lectura de la identidad y las tendencias personales.

Más sobre Capricornio y el horóscopo

Si querés conocer más sobre Capricornio y revisar las predicciones de días anteriores, podés visitar el archivo completo del signo. Además, consultá el horóscopo de hoy para todos los signos con las últimas actualizaciones.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodíaco

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis

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