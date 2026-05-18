Horóscopo de hoy para Capricornio: 18 de mayo de 2026
Consultá el horóscopo de hoy para Capricornio y conocé las predicciones en salud, amor y dinero para lunes 18 de mayo de 2026.
Descubrí qué le depara a Capricornio en el horóscopo de hoy y consultá las predicciones astrales para salud, amor y dinero en esta jornada.
Estarás predispuesto a reunirte con amigos y pasar buenos momentos. Cuidado, estás propenso a tener accidentes en la calle.
Salud
Si dices sí por pena, serás tú quien saldrá lastimado. Decide con audacia cuando haya que decidir, no tengas miedo y disfruta del momento de gloria.
Amor
Encerrado en tu pequeño mundo, ni siquiera acusarás recibo de las propuestas de cambio que hará tu pareja. Trata de entenderla.
Dinero
Lo mejor será cancelar tus deudas y ocuparte de los trámites legales que quedaron. Revisa lo que tienes en el tintero.
¿Cómo es Capricornio?
Capricornio simboliza esfuerzo, metas y construcción a largo plazo. Es disciplinado, realista y profundamente enfocado en lograr resultados. Tiene una gran capacidad para sostener procesos y asumir responsabilidades. En sombra, puede mostrarse rígido, demasiado exigente consigo mismo o emocionalmente distante.
¿Qué es el zodíaco?
El zodíaco es una franja imaginaria del cielo dividida en 12 partes, por donde se desplazan el Sol, la Luna y los planetas. Su nombre proviene del griego zodiakós, que significa “círculo de animales”.
En astrología, el zodíaco funciona como un mapa simbólico compuesto por los 12 signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno representa distintas energías y rasgos de personalidad.
Los signos se agrupan en cuatro elementos —fuego, tierra, aire y agua— que reflejan diferentes formas de actuar, sentir y pensar. Más que predecir el futuro, el zodíaco propone una lectura de la identidad y las tendencias personales.
Más sobre Capricornio y el horóscopo
Si querés conocer más sobre Capricornio y revisar las predicciones de días anteriores, podés visitar el archivo completo del signo. Además, consultá el horóscopo de hoy para todos los signos con las últimas actualizaciones.