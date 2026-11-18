Horóscopo de hoy para Capricornio: 18 de noviembre de 2026
Consultá el horóscopo de hoy para Capricornio y conocé las predicciones en salud, amor y dinero para miércoles 18 de noviembre de 2026.
Descubrí qué le depara a Capricornio en el horóscopo de hoy y consultá las predicciones astrales para salud, amor y dinero en esta jornada.
Maneja con el mayor de los cuidados las decisiones que estás por tomar, porque alguien saldrá muy dolido de ciertas situaciones.
Salud
No dejes que tu pareja te quite libertad, si decides bajo presión, durará poco. Deja que el otro tome la iniciativa y te proteja, te hará bien.
Amor
Aunque la semana empezó lenta, hoy estarás listo para actividades sociales. Sal, porque hay varias oportunidades de encuentros.
Dinero
Te sentirás seguro en las decisiones profesionales que tomes. Jornada ideal para encarar nuevos proyectos comerciales.
¿Cómo es Capricornio?
Capricornio simboliza esfuerzo, metas y construcción a largo plazo. Es disciplinado, realista y profundamente enfocado en lograr resultados. Tiene una gran capacidad para sostener procesos y asumir responsabilidades. En sombra, puede mostrarse rígido, demasiado exigente consigo mismo o emocionalmente distante.
¿Qué es el zodíaco?
El zodíaco es una franja imaginaria del cielo dividida en 12 partes, por donde se desplazan el Sol, la Luna y los planetas. Su nombre proviene del griego zodiakós, que significa “círculo de animales”.
En astrología, el zodíaco funciona como un mapa simbólico compuesto por los 12 signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno representa distintas energías y rasgos de personalidad.
Los signos se agrupan en cuatro elementos —fuego, tierra, aire y agua— que reflejan diferentes formas de actuar, sentir y pensar. Más que predecir el futuro, el zodíaco propone una lectura de la identidad y las tendencias personales.
Más sobre Capricornio y el horóscopo
Si querés conocer más sobre Capricornio y revisar las predicciones de días anteriores, podés visitar el archivo completo del signo. Además, consultá el horóscopo de hoy para todos los signos con las últimas actualizaciones.