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Horóscopo de hoy para Capricornio: 21 de octubre de 2026

Consultá el horóscopo de hoy para Capricornio y conocé las predicciones en salud, amor y dinero para miércoles 21 de octubre de 2026.

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Horóscopo de hoy para Capricornio: predicciones del miércoles 21 de octubre de 2026

Descubrí qué le depara a Capricornio en el horóscopo de hoy y consultá las predicciones astrales para salud, amor y dinero en esta jornada.

No tendrás que preocuparte excesivamente si las cosas no proceden bien, ya que sabrás encontrar óptimas soluciones.

Salud

Busca armonizar tu energía. Limpia el aire del hogar, prende sahumerios e intenta relajarte. Haz de tu hogar tu lugar.

Amor

Tu pareja tiene sus razones. Debes considerar como válidos sus argumentos para llegar a un acuerdo, de lo contrario la perderás.

Dinero

Piensa antes de realizar ese gasto, porque aunque tu estabilidad económica no pasa por un mal momento, deberías prevenirte.

¿Cómo es Capricornio?

Capricornio simboliza esfuerzo, metas y construcción a largo plazo. Es disciplinado, realista y profundamente enfocado en lograr resultados. Tiene una gran capacidad para sostener procesos y asumir responsabilidades. En sombra, puede mostrarse rígido, demasiado exigente consigo mismo o emocionalmente distante.

¿Qué es el zodíaco?

El zodíaco es una franja imaginaria del cielo dividida en 12 partes, por donde se desplazan el Sol, la Luna y los planetas. Su nombre proviene del griego zodiakós, que significa “círculo de animales”.

En astrología, el zodíaco funciona como un mapa simbólico compuesto por los 12 signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno representa distintas energías y rasgos de personalidad.

Los signos se agrupan en cuatro elementos —fuego, tierra, aire y agua— que reflejan diferentes formas de actuar, sentir y pensar. Más que predecir el futuro, el zodíaco propone una lectura de la identidad y las tendencias personales.

Más sobre Capricornio y el horóscopo

Si querés conocer más sobre Capricornio y revisar las predicciones de días anteriores, podés visitar el archivo completo del signo. Además, consultá el horóscopo de hoy para todos los signos con las últimas actualizaciones.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodíaco

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis

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