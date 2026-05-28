Horóscopo de hoy para Capricornio: 28 de mayo de 2026
Consultá el horóscopo de hoy para Capricornio y conocé las predicciones en salud, amor y dinero para jueves 28 de mayo de 2026.
Descubrí qué le depara a Capricornio en el horóscopo de hoy y consultá las predicciones astrales para salud, amor y dinero en esta jornada.
Tienes la habilidad necesaria para tratar problemas del hogar. Tu presencia se sentirá como un aire de cambio con mucha energía.
Salud
Cuando tengas algún tiempo libre, aprovéchalo para tus proyectos de carrera. Pueden presentarse algunas oportunidades para salir adelante.
Amor
Te agobiará la rutina y las demandas emocionales de tu pareja. Tendrás que hacerte cargo de algunas tareas que te fastidian.
Dinero
Aunque ciertos planes de dinero pueden retrasarse, el proyecto general va bien y los resultados te sorprenderán agradablemente.
¿Cómo es Capricornio?
Capricornio simboliza esfuerzo, metas y construcción a largo plazo. Es disciplinado, realista y profundamente enfocado en lograr resultados. Tiene una gran capacidad para sostener procesos y asumir responsabilidades. En sombra, puede mostrarse rígido, demasiado exigente consigo mismo o emocionalmente distante.
¿Qué es el zodíaco?
El zodíaco es una franja imaginaria del cielo dividida en 12 partes, por donde se desplazan el Sol, la Luna y los planetas. Su nombre proviene del griego zodiakós, que significa “círculo de animales”.
En astrología, el zodíaco funciona como un mapa simbólico compuesto por los 12 signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno representa distintas energías y rasgos de personalidad.
Los signos se agrupan en cuatro elementos —fuego, tierra, aire y agua— que reflejan diferentes formas de actuar, sentir y pensar. Más que predecir el futuro, el zodíaco propone una lectura de la identidad y las tendencias personales.
Más sobre Capricornio y el horóscopo
Si querés conocer más sobre Capricornio y revisar las predicciones de días anteriores, podés visitar el archivo completo del signo. Además, consultá el horóscopo de hoy para todos los signos con las últimas actualizaciones.