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Horóscopo de hoy para Escorpio: 05 de mayo de 2026

Consultá el horóscopo de hoy para Escorpio y conocé las predicciones en salud, amor y dinero para martes 05 de mayo de 2026.

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Horóscopo de hoy para Escorpio: predicciones del martes 05 de mayo de 2026

Descubrí qué le depara a Escorpio en el horóscopo de hoy y consultá las predicciones astrales para salud, amor y dinero en esta jornada.

Tu facilidad inherente para encontrar las soluciones a casi cualquier situación te abrirá muchas puertas en la jornada de hoy.

Salud

No temas ponerte metas ambiciosas, el éxito no es una suerte de pocos. Atrévete a soñar despierto y cumple tus anhelos con trabajo.

Amor

Participa de las alegrías de tu pareja de manera activa. Alégrate por sus logros y celébralos con ella participativamente.

Dinero

Hoy deberás tomar decisiones a nivel económico que pueden alterar significativamente el curso de tu vida. Medítalas.

¿Cómo es Escorpio?

Escorpio es intensidad pura. Vive todo con profundidad, pasión y una enorme fuerza interna. Es un signo transformador, capaz de atravesar crisis y renacer fortalecido. En su mejor versión transmite resiliencia e intuición; en sombra, puede volverse controlador, celoso, obsesivo o aferrarse al dolor.

¿Qué es el zodíaco?

El zodíaco es una franja imaginaria del cielo dividida en 12 partes, por donde se desplazan el Sol, la Luna y los planetas. Su nombre proviene del griego zodiakós, que significa “círculo de animales”.

En astrología, el zodíaco funciona como un mapa simbólico compuesto por los 12 signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno representa distintas energías y rasgos de personalidad.

Los signos se agrupan en cuatro elementos —fuego, tierra, aire y agua— que reflejan diferentes formas de actuar, sentir y pensar. Más que predecir el futuro, el zodíaco propone una lectura de la identidad y las tendencias personales.

Más sobre Escorpio y el horóscopo

Si querés conocer más sobre Escorpio y revisar las predicciones de días anteriores, podés visitar el archivo completo del signo. Además, consultá el horóscopo de hoy para todos los signos con las últimas actualizaciones.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodíaco

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis

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