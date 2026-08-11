Horóscopo de hoy para Escorpio: 11 de agosto de 2026
Consultá el horóscopo de hoy para Escorpio y conocé las predicciones en salud, amor y dinero para martes 11 de agosto de 2026.
Descubrí qué le depara a Escorpio en el horóscopo de hoy y consultá las predicciones astrales para salud, amor y dinero en esta jornada.
Deberás tomar complicadas decisiones en lo que concierne a la pareja en la jornada de hoy. Busca en ti la aceptación.
Salud
Utiliza el día de hoy para replantearte tus actitudes y acciones ante la vida. Esto te permitirá elegir siempre el camino más ventajoso.
Amor
Con tus sentimientos a flor de piel, sentirás que tu pareja no te ama lo suficiente. Busca hablar de esto con ella.
Dinero
No dejes de lado lo seguro por explorar nuevos horizontes laborales. Debes ser muy cuidadoso con las decisiones que tomas.
¿Cómo es Escorpio?
Escorpio es intensidad pura. Vive todo con profundidad, pasión y una enorme fuerza interna. Es un signo transformador, capaz de atravesar crisis y renacer fortalecido. En su mejor versión transmite resiliencia e intuición; en sombra, puede volverse controlador, celoso, obsesivo o aferrarse al dolor.
¿Qué es el zodíaco?
El zodíaco es una franja imaginaria del cielo dividida en 12 partes, por donde se desplazan el Sol, la Luna y los planetas. Su nombre proviene del griego zodiakós, que significa “círculo de animales”.
En astrología, el zodíaco funciona como un mapa simbólico compuesto por los 12 signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno representa distintas energías y rasgos de personalidad.
Los signos se agrupan en cuatro elementos —fuego, tierra, aire y agua— que reflejan diferentes formas de actuar, sentir y pensar. Más que predecir el futuro, el zodíaco propone una lectura de la identidad y las tendencias personales.
Más sobre Escorpio y el horóscopo
Si querés conocer más sobre Escorpio y revisar las predicciones de días anteriores, podés visitar el archivo completo del signo. Además, consultá el horóscopo de hoy para todos los signos con las últimas actualizaciones.