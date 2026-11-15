Horóscopo de hoy para Escorpio: 15 de noviembre de 2026
Consultá el horóscopo de hoy para Escorpio y conocé las predicciones en salud, amor y dinero para domingo 15 de noviembre de 2026.
Descubrí qué le depara a Escorpio en el horóscopo de hoy y consultá las predicciones astrales para salud, amor y dinero en esta jornada.
Grandes cambios se avecinan en todo aspecto de tu vida. No dudes de tu capacidad de tomar las determinaciones correctas.
Salud
Hay decisiones que no pueden ser tomadas a la ligera, sobre todo si representan un cambio rotundo en nuestra forma de vida. Piensa antes de actuar.
Amor
Hoy juntarás fuerzas para dejar de ver como la vida te pasa de largo. Arriésgate por ese amor que te está rondando.
Dinero
Te dará mucho trabajo iniciar tu jornada laboral del día de hoy. Procura apegarte a los horarios de una persona responsable.
¿Cómo es Escorpio?
Escorpio es intensidad pura. Vive todo con profundidad, pasión y una enorme fuerza interna. Es un signo transformador, capaz de atravesar crisis y renacer fortalecido. En su mejor versión transmite resiliencia e intuición; en sombra, puede volverse controlador, celoso, obsesivo o aferrarse al dolor.
¿Qué es el zodíaco?
El zodíaco es una franja imaginaria del cielo dividida en 12 partes, por donde se desplazan el Sol, la Luna y los planetas. Su nombre proviene del griego zodiakós, que significa “círculo de animales”.
En astrología, el zodíaco funciona como un mapa simbólico compuesto por los 12 signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno representa distintas energías y rasgos de personalidad.
Los signos se agrupan en cuatro elementos —fuego, tierra, aire y agua— que reflejan diferentes formas de actuar, sentir y pensar. Más que predecir el futuro, el zodíaco propone una lectura de la identidad y las tendencias personales.
Más sobre Escorpio y el horóscopo
Si querés conocer más sobre Escorpio y revisar las predicciones de días anteriores, podés visitar el archivo completo del signo. Además, consultá el horóscopo de hoy para todos los signos con las últimas actualizaciones.