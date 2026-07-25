Horóscopo de hoy para Escorpio: 25 de julio de 2026
Consultá el horóscopo de hoy para Escorpio y conocé las predicciones en salud, amor y dinero para sábado 25 de julio de 2026.
Descubrí qué le depara a Escorpio en el horóscopo de hoy y consultá las predicciones astrales para salud, amor y dinero en esta jornada.
Tu capacidad mental está a un alto nivel. Ni siquiera algo tan espontáneo como conquistar dejará de ser filtrado por tu razón.
Salud
No hay medicamento para los dolores del alma. Sólo tú puedes darte el placer que necesita tu corazón. En principio intenta ver las cosas más claramente.
Amor
La búsqueda de la felicidad es una constante en tu vida. Un gran amor es lo ideal y lo debes defender sin medir las consecuencias.
Dinero
Tus proyectos empiezan a tomar impulso. No pierdas el rumbo y continúa por ese camino, te traerá grandes beneficios.
¿Cómo es Escorpio?
Escorpio es intensidad pura. Vive todo con profundidad, pasión y una enorme fuerza interna. Es un signo transformador, capaz de atravesar crisis y renacer fortalecido. En su mejor versión transmite resiliencia e intuición; en sombra, puede volverse controlador, celoso, obsesivo o aferrarse al dolor.
¿Qué es el zodíaco?
El zodíaco es una franja imaginaria del cielo dividida en 12 partes, por donde se desplazan el Sol, la Luna y los planetas. Su nombre proviene del griego zodiakós, que significa “círculo de animales”.
En astrología, el zodíaco funciona como un mapa simbólico compuesto por los 12 signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno representa distintas energías y rasgos de personalidad.
Los signos se agrupan en cuatro elementos —fuego, tierra, aire y agua— que reflejan diferentes formas de actuar, sentir y pensar. Más que predecir el futuro, el zodíaco propone una lectura de la identidad y las tendencias personales.
Más sobre Escorpio y el horóscopo
Si querés conocer más sobre Escorpio y revisar las predicciones de días anteriores, podés visitar el archivo completo del signo. Además, consultá el horóscopo de hoy para todos los signos con las últimas actualizaciones.