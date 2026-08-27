Horóscopo de hoy para Escorpio: 27 de agosto de 2026
Consultá el horóscopo de hoy para Escorpio y conocé las predicciones en salud, amor y dinero para jueves 27 de agosto de 2026.
Descubrí qué le depara a Escorpio en el horóscopo de hoy y consultá las predicciones astrales para salud, amor y dinero en esta jornada.
Grandes determinaciones deberás tomar en el día de hoy. Aun poniendo todo de tu parte quedarás con una gran sensación de vacío.
Salud
Toma el tiempo que consideres necesario antes de tomar una determinación que pueda llegar a afectar tu vida sentimental de manera drástica.
Amor
Pese a tus rotundos esfuerzos por cambiar ciertas actitudes de tu personalidad, te será completamente imposible hacerlo.
Dinero
Gracias a la eficiente manera que tienes de organizarte lograrás concluir con todas las obligaciones para la fecha.
¿Cómo es Escorpio?
Escorpio es intensidad pura. Vive todo con profundidad, pasión y una enorme fuerza interna. Es un signo transformador, capaz de atravesar crisis y renacer fortalecido. En su mejor versión transmite resiliencia e intuición; en sombra, puede volverse controlador, celoso, obsesivo o aferrarse al dolor.
¿Qué es el zodíaco?
El zodíaco es una franja imaginaria del cielo dividida en 12 partes, por donde se desplazan el Sol, la Luna y los planetas. Su nombre proviene del griego zodiakós, que significa “círculo de animales”.
En astrología, el zodíaco funciona como un mapa simbólico compuesto por los 12 signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno representa distintas energías y rasgos de personalidad.
Los signos se agrupan en cuatro elementos —fuego, tierra, aire y agua— que reflejan diferentes formas de actuar, sentir y pensar. Más que predecir el futuro, el zodíaco propone una lectura de la identidad y las tendencias personales.
Más sobre Escorpio y el horóscopo
Si querés conocer más sobre Escorpio y revisar las predicciones de días anteriores, podés visitar el archivo completo del signo. Además, consultá el horóscopo de hoy para todos los signos con las últimas actualizaciones.