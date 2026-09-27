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Horóscopo de hoy para Escorpio: 27 de septiembre de 2026

Consultá el horóscopo de hoy para Escorpio y conocé las predicciones en salud, amor y dinero para domingo 27 de septiembre de 2026.

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Horóscopo de hoy para Escorpio: predicciones del domingo 27 de septiembre de 2026

Descubrí qué le depara a Escorpio en el horóscopo de hoy y consultá las predicciones astrales para salud, amor y dinero en esta jornada.

Cada ruido del ambiente romperá tu concentración el día de hoy. Te será muy difícil cumplir tus obligaciones.

Salud

Debes seguir siempre hacia delante con la vista en el futuro. Vivir en el pasado terminará por hacer pasar tu vida de largo.

Amor

Estás en la relación que siempre soñaste, no dudas en jugarte el todo por el todo y ser tú mismo. Disfruta este momento.

Dinero

No aceptes más carga laboral de la que puedas realizar, porque no puedes abarcar todo. Tu frenesí está afectando tu salud.

¿Cómo es Escorpio?

Escorpio es intensidad pura. Vive todo con profundidad, pasión y una enorme fuerza interna. Es un signo transformador, capaz de atravesar crisis y renacer fortalecido. En su mejor versión transmite resiliencia e intuición; en sombra, puede volverse controlador, celoso, obsesivo o aferrarse al dolor.

¿Qué es el zodíaco?

El zodíaco es una franja imaginaria del cielo dividida en 12 partes, por donde se desplazan el Sol, la Luna y los planetas. Su nombre proviene del griego zodiakós, que significa “círculo de animales”.

En astrología, el zodíaco funciona como un mapa simbólico compuesto por los 12 signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno representa distintas energías y rasgos de personalidad.

Los signos se agrupan en cuatro elementos —fuego, tierra, aire y agua— que reflejan diferentes formas de actuar, sentir y pensar. Más que predecir el futuro, el zodíaco propone una lectura de la identidad y las tendencias personales.

Más sobre Escorpio y el horóscopo

Si querés conocer más sobre Escorpio y revisar las predicciones de días anteriores, podés visitar el archivo completo del signo. Además, consultá el horóscopo de hoy para todos los signos con las últimas actualizaciones.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodíaco

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis

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