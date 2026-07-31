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Horóscopo de hoy para Escorpio: 31 de julio de 2026

Consultá el horóscopo de hoy para Escorpio y conocé las predicciones en salud, amor y dinero para viernes 31 de julio de 2026.

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Horóscopo de hoy para Escorpio: predicciones del viernes 31 de julio de 2026

Descubrí qué le depara a Escorpio en el horóscopo de hoy y consultá las predicciones astrales para salud, amor y dinero en esta jornada.

No seas falso aunque la mezquindad de algunas personas haga que pienses que el mundo no vale la pena. Tú sabes que no es así.

Salud

Reparte responsabilidades entre aquellos que trabajan junto a ti. No te sientas obligado a complacer a todo el mundo.

Amor

Muévete con soltura, comunica tu entusiasmo. Las manifestaciones afectivas serán bien recibidas por la persona que amas.

Dinero

En asuntos de dinero tus decisiones tienen que ser acertadas. Piensa las cosas con calma porque no es momento de equivocarse.

¿Cómo es Escorpio?

Escorpio es intensidad pura. Vive todo con profundidad, pasión y una enorme fuerza interna. Es un signo transformador, capaz de atravesar crisis y renacer fortalecido. En su mejor versión transmite resiliencia e intuición; en sombra, puede volverse controlador, celoso, obsesivo o aferrarse al dolor.

¿Qué es el zodíaco?

El zodíaco es una franja imaginaria del cielo dividida en 12 partes, por donde se desplazan el Sol, la Luna y los planetas. Su nombre proviene del griego zodiakós, que significa “círculo de animales”.

En astrología, el zodíaco funciona como un mapa simbólico compuesto por los 12 signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno representa distintas energías y rasgos de personalidad.

Los signos se agrupan en cuatro elementos —fuego, tierra, aire y agua— que reflejan diferentes formas de actuar, sentir y pensar. Más que predecir el futuro, el zodíaco propone una lectura de la identidad y las tendencias personales.

Más sobre Escorpio y el horóscopo

Si querés conocer más sobre Escorpio y revisar las predicciones de días anteriores, podés visitar el archivo completo del signo. Además, consultá el horóscopo de hoy para todos los signos con las últimas actualizaciones.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodíaco

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis

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