Horóscopo de hoy para Géminis: 11 de agosto de 2026
Consultá el horóscopo de hoy para Géminis y conocé las predicciones en salud, amor y dinero para martes 11 de agosto de 2026.
Descubrí qué le depara a Géminis en el horóscopo de hoy y consultá las predicciones astrales para salud, amor y dinero en esta jornada.
Se acercan tiempos que te harán madurar prontamente. Necesitarás de entereza y nobleza si quieres salir airoso de ellos.
Salud
Debes contener tus impulsos de querer tener razón todo el tiempo. Aprende a escuchar los puntos de vista de los demás, aunque no estés de acuerdo.
Amor
Deberás tolerar arranques de sensibilidad por parte de tu pareja. Ármate de paciencia y podrás pasar el día sin complicaciones.
Dinero
Notarás que la balanza se inclina a tu favor debido a intereses personales de tu superior hacia ti. Piensa antes de actuar.
¿Cómo es Géminis?
Géminis es movimiento mental, curiosidad y conversación. Su energía es liviana, ágil y siempre está buscando algo nuevo para aprender, contar o descubrir. Tiene facilidad para adaptarse y conectar con distintas personas y mundos. En su lado menos luminoso, puede dispersarse, cambiar de idea con frecuencia o quedarse en la superficie.
¿Qué es el zodíaco?
El zodíaco es una franja imaginaria del cielo dividida en 12 partes, por donde se desplazan el Sol, la Luna y los planetas. Su nombre proviene del griego zodiakós, que significa “círculo de animales”.
En astrología, el zodíaco funciona como un mapa simbólico compuesto por los 12 signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno representa distintas energías y rasgos de personalidad.
Los signos se agrupan en cuatro elementos —fuego, tierra, aire y agua— que reflejan diferentes formas de actuar, sentir y pensar. Más que predecir el futuro, el zodíaco propone una lectura de la identidad y las tendencias personales.
Más sobre Géminis y el horóscopo
Si querés conocer más sobre Géminis y revisar las predicciones de días anteriores, podés visitar el archivo completo del signo. Además, consultá el horóscopo de hoy para todos los signos con las últimas actualizaciones.