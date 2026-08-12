Horóscopo de hoy para Géminis: 12 de agosto de 2026
Consultá el horóscopo de hoy para Géminis y conocé las predicciones en salud, amor y dinero para miércoles 12 de agosto de 2026.
Descubrí qué le depara a Géminis en el horóscopo de hoy y consultá las predicciones astrales para salud, amor y dinero en esta jornada.
Verás la luz al final del camino, llegarás a la meta que con tanto empeño buscaste. Ahora puedes empezar a reducir tus revoluciones.
Salud
Cultiva la tolerancia y el respeto por las opiniones ajenas. Esto te permitirá enriquecerte en forma continua de las experiencias de los demás.
Amor
No abuses de la comprensión de tu pareja porque no sabes cuándo esta llegará a su fin. Pon voluntad para cambiar aquello que debes.
Dinero
Todo encaja correctamente el día de hoy. Las intuiciones de días pasados resultaron ser correctas y la jornada se perfila positiva.
¿Cómo es Géminis?
Géminis es movimiento mental, curiosidad y conversación. Su energía es liviana, ágil y siempre está buscando algo nuevo para aprender, contar o descubrir. Tiene facilidad para adaptarse y conectar con distintas personas y mundos. En su lado menos luminoso, puede dispersarse, cambiar de idea con frecuencia o quedarse en la superficie.
¿Qué es el zodíaco?
El zodíaco es una franja imaginaria del cielo dividida en 12 partes, por donde se desplazan el Sol, la Luna y los planetas. Su nombre proviene del griego zodiakós, que significa “círculo de animales”.
En astrología, el zodíaco funciona como un mapa simbólico compuesto por los 12 signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno representa distintas energías y rasgos de personalidad.
Los signos se agrupan en cuatro elementos —fuego, tierra, aire y agua— que reflejan diferentes formas de actuar, sentir y pensar. Más que predecir el futuro, el zodíaco propone una lectura de la identidad y las tendencias personales.
Más sobre Géminis y el horóscopo
Si querés conocer más sobre Géminis y revisar las predicciones de días anteriores, podés visitar el archivo completo del signo. Además, consultá el horóscopo de hoy para todos los signos con las últimas actualizaciones.